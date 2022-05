9 maja czyli Dzień Zwycięstwa w Rosji to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych w tym państwie, a głównym punktem jest parada wojskowa. Dzień Zwycięstwa w Rosji obchodzony jest 9 maja z okazji upamiętnienia zakończenia II wojny światowej w Europie. W latach 90. XX wieku w Rosji święto to było znacznie skromniejsze, ale zmieniło się, gdy Władimir Putin doszedł do władzy. Od tego czasu jest to największa państwowa uroczystość w Rosji, podczas której armia chwali się najnowocześniejszymi pojazdami wojskowymi.

Na tegorocznej paradzie zobaczyć można było maszerujących żołnierzy jednostek desantowych, lotnictwa, wojsk lądowych i marynarki. Maszerowali również nastolatkowie z Junarmi, czyli putinowskiego odpowiednika Hitlerjugend.

Reklama

Na Plac Czerwony wjechały również pojazdy prowadzone przez legendarną sowiecką konstrukcję T-34. Czołg ten kojarzy jest ze zwycięstwem w II wojnie światowej. Rosjanie zaprezentowali również nowsze rozwiązania. Główną atrakcją był tutaj nowy czołg T-14 Armata, który nie został jeszcze wprowadzony do seryjnej produkcji i nie wziął udziału w walkach w Ukrainie.

T-14 Armata

Rosyjski czołg podstawowy opracowany w 2014, a dotychczas wyprodukowano niecałe ponad 20 egzemplarzy. Jego załoga składa się z 3 osób. Czołg osiąga prędkość 80-90 km/h, a jego zasięg wynosi 500 kilometrów. Czołg ten został zaprezentowany po raz pierwszy na paradzie z okazji zwycięstwa w II wojnie światowej 9 maja 2015 roku. Pojazd do końca 2016 roku miał przejść państwowe testy i zostać oficjalnie włączonym do rosyjskich sił zbrojnych. W 2015 r. zapowiedziano, że do 2020 roku miało zostać dostarczonych 2300 sztuk tych pojazdów. Plany te nie zostały jednak wprowadzone w praktyce, a do dzisiaj wyprodukowano 20 czołgów.

Zdjęcie T-14 podczas defilady w Moskwie / SPUTNIK Russia / East News

T-90M

Pojawiły się również czołg T-90M, który zostały użyte na Ukrainie i tam zniszczony. Czołgi T-90M to najnowsza modyfikacja czołgu T-90, która powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego o kryptonimie Proryw-3 i stanowi wariant rozwojowy T-90/T-90A. Najważniejszym założeniem była znacząca poprawa głównych parametrów decydujących o wartości bojowej czołgu, tzw. siły ognia, przeżywalności i charakterystyk trakcyjnych. Ponadto czołg został wyposażony w dodatkową elektronikę, która miała pozwalać na działanie w środowisku sieciocentrycznym i korzystanie z przewagi, jakie daje mu szybka wymiana informacji taktycznej. T-90M posiada wzmocniony przedni pancerz oraz modułowy pancerz reaktywny 4S23 Rielikt. Czołg został również wyposażony w nowe dłuższe i ulepszone działo 2A82-1M 125 mm z zapasem 43 pocisków. Takie samo działo jest używane również przez nowy prototypowy czołg T-14 Armata.

Zdjęcie Czołg T-90M w trakcie parady / Wikipedia

S-400

System rakietowy ziemia-powietrze rosyjskiej produkcji, opracowany przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej, który zdaniem Siemona Wezemana ze Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) jest jednym z “najbardziej zaawansowanych systemów obrony powietrznej, jakie są obecnie dostępne". może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na sześć celów znajdujących się w odległości nawet 400 km. Rosjanie przekonują, że jest on niezwykle skutecznym narzędziem likwidacji szerokiego zakresu celów powietrznych, w tym samolotów, pocisków manewrujących i rakietowych pocisków balistycznych o prędkości do 4,8 km/s. S-400 może korzystać w sumie z 6 typów rakiet (4 nowe i 2 zapożyczone z wersji S-300), różniących się parametrami, co czyni system bardzo uniwersalnym rozwiązaniem ochrony przed atakami powietrznymi.



Zdjęcie Najnowocześniejsze systemy S-400 / Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu Agency / Getty Images

T-72B3

T-72B3 to daleko idąca zmodernizowana wersja czołgu na bazie T-72B/B1, która pomyślana została jako tania alternatywa dla T-90A. Na czołgu zainstalowano przede wszystkim rzucający się w oczy nowy system kierowania ogniem z wielokanałowym celownikiem Sosna-U. Analogowy komputer balistyczny zastąpiony został przez cyfrowy, a system łączności opiera się na nowej cyfrowej radiostacji R-168-25U-2 "Akwedukt", umożliwiającej odkrytą i tajną łączność. Nowe gąsienice poprawiają charakterystyki eksploatacyjne i dynamikę wozów.

Zdjęcie Zniszczony T-72B3 podczas walk wokół Mariupola / Wikipedia

BMP-3

BMP-3 to opancerzony, gąsienicowy wóz bojowy przeznaczony do wspierania czołgów. Napęd stanowi silnik diesla o mocy 370 kW. Pojazd przystosowany jest do pływania w wodzie, co umożliwiają mu dwa pędniki wodne. W skład uzbrojenia BMP-3 wchodzi między innymi działo 100 mm i karabin maszynowy.

Zdjęcie BMP3 podczas Parady Zwycięstwa w Moskwie w 2008 / Wikipedia

Iskander-M

Iskandery są to lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej. Rakieta przeznaczona jest do niszczenia celów lądowych, np. lotnisk, węzłów łączności, stanowisk dowodzenia, czy obiektów infrastruktury cywilnej. Iskander jest wyposażony w głowice konwencjonalne o masie do 720 kg, ale może także przenosić głowice termojądrowe. Pocisk osiąga w locie prędkość kilkukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku i potrafi wykonywać w powietrzu manewry z przeciążeniem dochodzącym do 30 g. Iskander-M w wersji dla rosyjskich sił zbrojnych z pociskami m.in. 9M723 potrafi bez problemu uderzyć w cele oddalone od wyrzutni o 500 km.

Zdjęcie "Dla krajów ościennych Kaliningrad jest stałym przypomnieniem o istnieniu prężącej wojskowe muskuły Rosji" / TASS / Getty Images

RS-24 Jars

Najnowocześniejsze z nich to pociski RS-24 Jars, które weszły do użycia w 2010 roku i powoli zastępują pociski typu RS-18B oraz RS-20 (SS-18 Satan). Jars to międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe, zdolny przenosić od 3 do 6 niezależnych głowic atomowych (MIRC) o mocy 150-300 kt każda. Zasięg szacowany jest na 11 tys. kilometrów. Rosjanie mogą mieć prawie 300 różnorodnych wyrzutni przenoszenia głowic nuklearnych. Część z rakiet może przenosić do 10 głowic nuklearnych.

Zdjęcie R-24 Jars / Wikipedia

Pokaz lotniczy został odwołany ze względu na pogodę. Chmury były za nisko i nic nie byłoby widać. Trzeba przyznać, że skala parady zwycięstwa była bardzo mała w porównaniu do poprzednich lat. Maszerowało tylko 11 tysięcy żołnierzy i zaprezentowano 131 sztuk pojazdów wojskowych. O wiele mniej zostało zaprezentowane niż w latach poprzednich.