Rosjanie stracili strategiczne radary. Triumf dzięki USA

Rosjanie stracili strategiczne radary

Okazuje się, że do ataków na te obiekty wykorzystano amerykańskie pociski dalekiego zasięgu ATACMS i drony kamikadze. Analitycy militarni nie mają wątpliwości, że to bolesny cios dla Kremla. Amerykańska broń i fundusze na produkcję dronów kamikadze dalekiego zasięgu dają się we znaki rosyjskiej armii. Zniszczenie dwóch radarów sprawi, że agresorzy będą mieli problemy w monitorowaniu przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

To kolejna część realizacji zadania przez Ukraińców odnośnie przygotowania kraju do pojawienia się myśliwców F-16. Eliminacja licznych rosyjskich systemów obrony powietrznej, samolotów bojowych i radarów dalekiego zasięgu pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo amerykańskim maszynom podczas wykonywania misji na wschodzie Ukrainy.