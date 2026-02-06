Wielka aktualizacja legendarnej Nokii. Wraca do życia po 16 latach

Spis treści: Legendarna Nokia N8. Dlaczego przegrała z Androidem i iOS? Symbian dostał aktualizację po 16 latach. Co się zmieniło?

Legendarna Nokia N8. Dlaczego przegrała z Androidem i iOS?

W czasach, gdy duża część ludzi już niemal zrosła się ze swoimi "czarnymi lustrami" i zaczęto dostrzegać negatywne skutki uzależnienia od smartfonów, coraz wyraźniejszy staje się trend powrotu do starszych urządzeń. Niektórzy kontestują współczesną technologię dość radykalnie, zamieniając te miniaturowe komputery na klasyczne telefony komórkowe z klawiaturą, czyli tzw. dumb phone'y. Działa też niszowe środowisko modderów - entuzjastów, którzy przywracają starsze urządzenia do stanu używalności długo po ich oficjalnym końcu wsparcia albo wręcz przenoszą oprogramowanie na zupełnie egzotyczne platformy.

Dzięki takim modyfikacjom udawało się już wcześniej regenerować stare modele Nokia Lumia z Windows Phone, w tym uruchamiać na nich desktopowy system Windows 10 z dodatkowymi funkcjami umożliwiającymi dzwonienie i pisanie SMS-ów. Fani takich modyfikacji wzięli ostatnio na warsztat inne urządzenie niegdysiejszego lidera branży mobilnej z Finlandii. Głównym bohaterem jest tu legendarna Nokia N8, która w czasach swojego debiutu w 2010 r. imponowała warstwą sprzętową, w tym aparatem 12 MP z optyką Carl Zeiss i ksenonową lampą błyskową - nieodżałowanym dodatkiem, który potrafił rozświetlić nawet najczarniejszą noc, z czym mają trudność współczesne LED-y.

Legenda miała jednak zasadniczą wadę. Nokia N8 działała pod kontrolą Symbiana, systemu zaprojektowanego z myślą o telefonach z klawiaturą, który nie był zoptymalizowany pod kątem ekranów dotykowych. Dopiero cztery lata później pod marką tą marką wyszedł pierwszy smartfon z Androidem - Nokia X. Była to właściwie jego okrojona wersja pozbawiona m.in. usług Google, tzw. tzw. AOSP (Android Open Source Project). Dopiero w 2017 roku marka ta (bo już nie firma - dział mobilny został przejęty najpierw przez Microsoft, a następnie przez HMD Global) zaadaptowała pełnoprawnego Androida w modelu Nokia 6.

Symbian dostał aktualizację po 16 latach. Co się zmieniło?

A jak to było z Nokią N8? Kiedy na rynku zaczęły dominować iPhony i urządzenia z Androidem, fiński gigant próbował ratować sytuację nowoczesnym interfejsem Nokia Belle. Niestety, aktualizacja pojawiła się zbyt późno. W tym momencie serwery wsparcia były już wyłączane. W efekcie dzisiejsze egzemplarze Nokii N8 kojarzą się głównie ze spowolnieniami i niedziałającymi odnośnikami do aplikacji.

Po prawie 16 latach od premiery społeczność deweloperska postanowiła naprawić te błędy, wydając nowy ROM, czyli niestandardowy system zastępujący oprogramowanie fabryczne. Nosi on nazwę "Nokia N8 Reborn Custom Firmware" i bazuje na ostatniej oficjalnej wersji Nokia Belle. Aktualizacja eliminuje największe bolączki tej wersji Symbiana. Deweloper "symbuzzer" zaimplementował m.in. działający, zaktualizowany sklep z aplikacjami, co zmienia N8 z bezużytecznego eksponatu w urządzenie zdolne do codziennej pracy w 2026 roku. Dzięki temu legendarny sprzęt w końcu może w pełni zaprezentować swoje możliwości. Na nowym wideo w YouTube możecie zobaczyć, jak stworzono tę modyfikację oraz jak ona działa.

Co się zmieniło po instalacji nowego oprogramowania? Efekty są imponujące. Interfejs odzyskał płynność, a aparat jest w pełnej gotowości do działania. Bardzo praktycznym elementem aktualizacji jest wprowadzenie nowych certyfikatów HTTPS, które umożliwiają bezpieczne przeglądanie dzisiejszych stron internetowych na starym sprzęcie.

Dodatkowym atutem dla entuzjastów niestandardowych rozwiązań jest usunięcie restrykcyjnych zasad podpisywania aplikacji, co pozwala na swobodną instalację oprogramowania bez dawnych utrudnień. Na stronie internetowej projektu znajduje się pełna lista zmian, która odnotowuje kilkadziesiąt ulepszeń i nowych funkcji, a także instrukcja instalacji, porady związane z ustawieniami Wi-Fi i nie tylko.

