Pierwsza pełnia Księżyca w 2026 roku

Styczeń w 2026 roku przywita nas ostatnim z czterech następujących po sobie superksiężyców, które mogliśmy obserwować w październiku, listopadzie i grudniu 2025 r. Pierwsza pełnia tego roku wypadnie już 3 stycznia. Fanom astronomii polecamy obserwację naszego satelity o godzinie 19:00. To właśnie wtedy pełnia będzie widoczna w bliskim sąsiedztwie (3,5 st.) Jowisza (-2.7 m) i gwiazd Polluksa i Kastora (1.9 m).

Styczniowa pełnia Księżyca nazywana też Wilczym Księżycem lub Zimnym Księżycem będzie wydawała się jaśniejsza i większa, ponieważ w tym czasie nasz satelita znajdzie się bliżej Ziemi. Co prawda nie będzie tak jasna, jak listopadowa pełnia, ale i tak na tle nocnego nieba Księżyc ukaże nam się w swojej wyjątkowo dużej okazałości.

Jak wypadają kolejne fazy Księżyca w styczniu 2026?

10 stycznia ostatnia kwadra,

18 stycznia nów,

26 stycznia pierwsza kwadra.

Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia kwadra Księżyca 10 stycznia. Tego dnia warto odnaleźć na nocnym niebie Jowisza (-2,7 m), który znajdzie się w opozycji na tle gwiazdozbioru Bliźniąt.

Wieczorne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Obserwowanie przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS jest niezwykle fascynujące. W styczniu ubiegłego roku była doskonale widoczna nad Polską, a jej przelot można było obserwować gołym okiem. Według kalendarza astronomicznego na styczeń 2026 zjawisko to się powtórzy. Wieczorne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS będzie można obserwować od 15 do 31 stycznia.

ISS okrąża Ziemię na wysokości 400 km i porusza się z prędkością 28 tys. km/h. Jej przelot na nocnym niebie trwa kilka minut. Aby mieć pewność, kiedy dokładnie stacja będzie widoczna nad Polską, warto zajrzeć na isstracker.pl. Serwis podaje na bieżąco położenie stacji.

Jak odnaleźć stację kosmiczną na nocnym niebie? Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS będzie jasnym punktem na nocnym niebie - jaśniejszym niż gwiazdy, a nawet planety. Jej ruch będzie jednostajny, a tor przewidywalny. Przy tym nie będzie wydawać dźwięku, dzięki czemu można odróżnić ją od samolotów.

Do obserwacji przelotu stacji ISS nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu. Gołym okiem zauważysz jasno poruszający się na niebie obiekt. Jeśli jednak użyjesz lornetki, dostrzeżesz kształt i strukturę stacji. Z kolei dzięki teleskopowi zobaczysz moduły stacji i panele słoneczne.

Kwadrantydy. Styczniowe meteory

Sierpień ma swoje Perseidy, a styczeń ma Kwadrantydy. Jest to jasny rój meteorytów, który będzie można oglądać na nocnym niebie do 12 stycznia 2026 roku. Ich największe nagromadzenie na niebie zaobserwujemy w dniach 3-4 stycznia.

Kwadrantydy swoją nawę wzięły od nieistniejącej już konstelacji Kwadrantu Ściennego, w której znajdował się radiant roju. To z niego wylatywały meteory. Obecnie rój można obserwować na granicy Wolarza, Herkulesa i Smoka niedaleko Wielkiego Wozu, choć będzie widoczny także w innych częściach nieba poza radiantem.

Obserwację styczniowych meteorytów może jednak utrudnić Księżyc, który w tych dniach osiągnie pełnię i będzie wyjątkowo jasno święcił na niebie. Jeśli jednak uda się wam dostrzec to zjawisko, nie zapomnijcie pomyśleć życzenia.

Kometa 24P/Schaumasse blisko Ziemi

W styczniu 2026 roku warto spojrzeć w nocne niebo w poszukiwaniu komety 24P/Schaumasse. Jest to jedna z okresowych komet, które są widoczne z Ziemi. Kometa ta porusza się wokół Słońca z okresem trwającym ok. 8,2 lata. Odkrył ją francuski astronom Alexandre'a Schaumasse, od którego nazwiska wzięła swoją nazwę.

Kometa 24P/Schaumasse najbliżej Ziemi ma znaleźć się 8 stycznia 2026 roku. Wówczas osiągnie jasność rzędu magnitude ~7-8, dzięki czemu za pomocą teleskopów i lornetek będzie widoczna na nocnym niebie. Na kolejną taką okazję możemy długo czekać, także warto poszukać tego obiektu na niebie w styczniu 2026.

Inne zjawiska na niebie w styczniu 2026 roku

Według kalendarza astronomicznego w styczniu 2026 roku czeka nas także wiele ciekawych koniunkcji ciał niebieskich, które stworzą okazję do obserwacji nocnego nieba. Oto niektóre z nich:

6 stycznia Księżyc 85% o 19:00 w złączeniu (2 st.) z gwiazdą Regulus (1.3 m).

11 stycznia Księżyc 45% o 3:00 w złączeniu (2.5 st.) z gwiazdą Spika (0.9 m)

14 stycznia Księżyc 19% o 6:00 w bliskim złączeniu (0.2 st.) z gwiazdą Fang (2.8 m)

20 stycznia Księżyc 3% o 17:15 nisko nad południowo zachodnim horyzontem

23 stycznia Księżyc 23% o 18:00 w złączeniu (5 st.) z Neptunem (7.9 m) i Saturnem (1 m)

31 stycznia 96% o 5:00 w złączeniu (2.5 st.) z Jowiszem (-2.6 m).

Widząc, co widać na niebie w styczniu 2026 roku, można łatwo zaplanować swoje obserwacje. W tych szczególnych dniach polecamy dobrze ustawić swój teleskop, sięgnąć po lornetkę lub choć spojrzeć gołym okiem na nocne niebo.

