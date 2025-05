Jasna smuga na niebie podczas zorzy nad Ameryką. Co to było?

W zeszły weekend w Stanach Zjednoczonych zaobserwowano na niebie nietypowe zjawisko. Była to jasna smuga, która pojawiła się w trakcie burzy zorzowej. Początkowo podejrzewano, że może to być efekt STEVE, który również jest związany z pogodą kosmiczną, ale w rzeczywistości było to coś innego.