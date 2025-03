Uczeni skierowali Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który znajduje się w kosmosie od ponad trzech lat, na system planetarny HR 8799 oddalony od nas o 130 lat świetlnych. Znajdująca się tam gwiazda ma cztery duże egzoplanety . Udało się je nie tylko uchwycić na zdjęciu, co również należy do rzadkości. Ich atmosfera zawiera coś, czego szukano od dawna.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to potężne obserwatorium, które pozwala analizować atmosfery egzoplanet. W przypadku tych z układu HR 8799 odkryto coś, co dotychczas znaliśmy tylko w Układzie Słonecznym. Planety mają w atmosferze dwutlenek węgla . Jego ślady znaleziono też w systemie 51 Eridani , który badano przy okazji programu Guaranteed Time Observations.

Odkrycie stanowi dowód na to, że planety z układu HR 8799 i 51 Eridani powstały prawdopodobnie w podobny sposób co Jowisz i Saturn . Mowa o procesie akrecji jądra.

Warto dodać, że w układzie HR 8799 znajdują się cztery wielkie egzoplanety. Nie są one skaliste. To światy będące gazowymi olbrzymami, których masę wyliczono na od 5 do 10 mas Jowisza. Obiegają one własną gwiazdę w odległości od 15 do 70 jednostek astronomicznych (jedna z nich określa dystans Ziemi od Słońca). Warto dodać, że są to stosunkowe młode światy.