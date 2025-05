W stronę Ziemi leci wielka asteroida. Będzie trzy razy bliżej niż Księżyc.

Asteroida 2025 KF została odkryta dopiero w tym miesiącu. Kosmiczna skała jest spora, bo ma wielkość domu i obecnie leci rozpędzona w kierunku Ziemi. Obiekt znajdzie się naprawdę blisko naszej planety. Odległość w trakcie przelotu będzie znacznie mniejsza względem dystansu do Księżyca.

Kosmiczna skała porusza się z dużą prędkością. Specjaliści z NASA oszacowali, że obiekt jest rozpędzony do 41650 km/h . Amerykańska agencja twierdzi, że asteroida 2025 KF osiągnie najbliższy punkt względem Ziemi w okolicy godziny 19:30 czasu w Polsce . Czy stanowi zagrożenie?

Punkt kulminacyjny w trakcie przelotu asteroidy 2025 KF względem Ziemi znajdzie się w odległości 115 tys. kilometrów od naszej planety. Dla porównania średni dystans do Księżyca to 384,4 tys. kilometrów. To oznacza, że kosmiczna skała wieczorem znajdzie się ponad trzy razy bliżej od naturalnego satelity naszego globu.