W skrócie Linie lotnicze Fly Play ogłosiły upadłość, co skutkowało nagłym odwołaniem lotów z Polski na Islandię.

Wizz Air uruchamia nowe bezpośrednie i tanie połączenie z Wrocławia do Keflaviku-Rejkyaviku na Islandii.

Wraz z rozbudową bazy samolotów ogłoszono też inne nowe trasy z Wrocławia, a także z Gdańska.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Play już tam nie zabierze Polaków, ale jest alternatywa. Nowe połączenie na Islandię

Niedawno informowaliśmy o ogłoszeniu upadłości przez linie lotnicze Fly Play, które oferowały Polakom tanie loty z Warszawy na Islandię. Zakończenie działalności tego taniego przewoźnika, który ułatwiał dotarcie w ten popularny wśród Polaków rejon, wiązała się z nagłym odwołaniem wszystkich lotów. Poszkodowani podróżni mogą dochodzić swoich praw i wnioskować o zwrot kosztów, a w międzyczasie zaplanować podróż od nowa.

Z Polski funkcjonują inne bezpośrednie loty na Islandię, na lotnisko w pobliżu Reykjaviku, międzynarodowy port lotniczy Keflavik. Jest też kilka opcji z przesiadką, również w inne zakątki tej "krainy lodu i ognia". Teraz w dodatku pojawiło się ogłoszenie nowych tanich i bezpośrednich połączeń. Taki pakiet z powodzeniem zastępuje ofertę islandzkiego Fly Play, umożliwiając podróżnym korzystanie z przelotów z różnych miast w Polsce.

Nowe połączenia Wizz Air z Polski. Gdańsk i Wrocław z wieloma trasami

Wizz Air ogłosił rozbudowanie siatki połączeń i dodanie nowych tras z Gdańska i z Wrocławia. Przewoźnik poinformował, że jeśli chodzi o Gdańsk, dzięki zbazowaniu dodatkowego samolotu Airbus A321neo, uruchomionych zostanie pięć nowych wyczekiwanych tras. Z Gdańska Wizz Air poleci do Aten, Nicei, Popradu, Tallina i Wilna.

- Dodanie dziewiątego samolotu do naszej bazy w Gdańsku to wyraz pełnego zaufania do Polski i do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Gdańsk od dawna jest filarem naszej polskiej siatki, a ta inwestycja otwiera nowe trasy - zaznaczył prezes Wizz Air, József Váradi.

Wizz Air wzbogaca siatkę połączeń z Gdańska o kolejne tanie połączenia. Zrzut ekranu: Wizzair.com materiał zewnętrzny

Wrocław-Keflavik. Wizz Air uruchamia nowe trasy z serca Dolnego Śląska

Wrocław również zyska kilka nowych tras, w tym właśnie wspomniane tanie bezpośrednie połączenie z Islandią. Oprócz wcześniej zapowiadanych nowych lotów (Gran Canaria, Katania i Ochryda) Wizz Air od czerwca 2026 r. zbazuje we Wrocławiu trzeci nowoczesny samolot Airbus A321neo, co wiąże się z jeszcze trzema nowymi kierunkami - w tym do Reykjavíku, a także do Dortmundu i Warny. Zwiększy się też liczba lotów na popularnych, już obsługiwanych z Wrocławia trasach do Barcelony, Bari, Malagi i Tirany.

- Dortmund czy Reykjavik, które kilka lat temu cieszyły się bardzo dużą popularnością, bardzo często pojawiały się jako kierunki oczekiwane przez podróżnych - podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Nowe połączenie z Polski na Islandię. Wizz Air uruchomi loty do Reykjaviku z Wrocławia. Zrzut ekranu: Wizzair.com materiał zewnętrzny

Z Polski na Islandię za grosze. Gejzery, lodowce, wulkany i zorza

Wizz Air oferuje już loty na Islandię z innych miast Polski: z Warszawy, Katowic oraz Gdańska. Loty z portu lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu do portu lotniczego Keflavik na półwyspie Reykjanes, niedaleko Reykjaviku, odbywać się będą natomiast od 16 czerwca 2026 roku. Połączenia mają być realizowane we wtorki, czwartki i soboty. Wizz Air podał, że ceny na tej trasie mają zaczynać się od 209 zł. Islandia to popularny kierunek, który oferuje bardzo zróżnicowane doświadczenia. Miejsce nazywane "krainą lodu i ognia" słynie bowiem z lodowców, wulkanów, gorących źródeł, gejzerów i innych dziewiczych krajobrazów, a także z możliwości podziwiania zorzy. Naturalne cuda, takie jak Złoty Krąg, czarna plaża Reynisfjara, czy popularna Błękitna Laguna, od lat przyciągają turystów z całego świata.

Rezerwując bilety na loty z Wizz Air, warto pamiętać, że cena za lot w jedną stronę zawiera opłatę administracyjną oraz za mały bagaż podręczny, którego maksymalne wymiary to obecnie 40 × 30 × 20 cm. Bagaż na kółkach oraz walizki rejestrowane podlegają dodatkowym opłatom. Ceny podawane na stronach Wizz Air obowiązują wyłącznie przy rezerwacjach dokonanych za pośrednictwem oficjalnej strony przewoźnika lub w aplikacji mobilnej WIZZ. Warto przy tym pamiętać, że Wizz Air nie gwarantuje nabycia biletu na dany lot, a liczba miejsc w podanej cenie jest ograniczona.

Za 300 zł w obie strony. Tanie loty w ciepłe kraje na przełomie listopada i grudnia Polsat Polsat