Choć współcześnie obiekt stracił na pierwotnym znaczeniu, to co do kompleksu były wielkie plany. Niestety w 2015 roku doszło do pożarów, a mimo wpisania obiektu do rejestru zabytków, pozostaje on ruiną. Jednak nie tylko, bowiem mimo wszystko jest też symbolem przemysłowej historii Tarnowa - miasta o dużym potencjale jako turystycznej perły. Zdaje sobie z tego sprawę polska firma, która zdecydowała się uratować zabytek i adaptować go do nowych funkcji. Co tam będzie?