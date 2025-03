Awaria Chromecastów drugiej generacji oraz Chromecast Audio mogła sugerować koniec wsparcia dla tych odtwarzaczy. Popularne dongle do TV przestały bowiem obsługiwać przesyłanie zawartości, np. z YouTube'a. Prawdziwą przyczynę udało się szybko ustalić, ale producent urządzeń do tej pory milczał.

Chromecast przestał działać. Znaleziono przyczynę

Dociekliwi użytkownicy szybko znaleźli przyczynę awarii. Wyszło na to, że Google zapomniało o aktualizacji plików certyfikatów dla Chromecasta 2. generacji i Chromecast Audio. Gdy 9 marca doszło do wygaszenia certyfikatu Chromecasta, serwery Google nie były w stanie zweryfikować przystawki do telewizora i zaczęły ją traktować jako niezaufaną.

Użytkownicy znaleźli też sposób, by to obejść. Należało zresetować Chromecasta, zmienić datę w telefonie na jakąś sprzed 9 marca, a następnie ponownie skonfigurować urządzenie w aplikacji Google Home. Wymagało to trochę zachodu, jednak działało - również u nas. Nie każdy ma cierpliwość do takich konfiguracji, dlatego alternatywą pozostawało czekanie na oficjalną odpowiedź Google. Ta właśnie nadeszła.

Google przeprasza użytkowników Chromecastów

Producent przystawek do telewizora wysłał do ich użytkowników e-maila, przepraszając za usterkę oraz informując, że pracuje już nad poprawką. Oto treść wiadomości w naszym tłumaczeniu:

Kontaktujemy się z tobą z powodu usterki, która dotknęła urządzenia Chromecast (2nd gen) oraz Chromecast Audio. Przepraszamy za ten problem i rozumiemy twoją frustrację. Pracujemy nad wypuszczeniem poprawki tak szybko, jak to możliwe, i będziemy udostępniać aktualne informacje oraz porady na stronie Nest Community. Doceniamy twoją cierpliwość, w trakcie gdy rozwiązujemy ten problem.

Google nie poinformowało w e-mailu, co jest przyczyną awarii, ani też nie podało zbliżonej daty, kiedy możemy spodziewać się łatki. Te informacje mogą pojawić się na stronie pomocy technicznej, gdy firmie uda się naprawić usterkę. Najprawdopodobniej potwierdzi się teoria o certyfikacie, który wygasł bądź został unieważniony. To jedyne sensowne wyjaśnienie, biorąc pod uwagę, że cofnięcie daty pozwala ominąć ten problem i przywrócić działanie Chromecasta.

Nie resetuj Chromecasta. Czym to grozi?

Na stronie Google Nest Community pojawiło się dodatkowe ostrzeżenie, w którym firma odradza resetowanie Chromecasta na własną rękę: "Nie przywracaj ustawień fabrycznych swojego urządzenia - będziemy cię informować, gdy poprawki zostaną wydane. Jeśli już wykonałe/aś reset do ustawień fabrycznych swojego urządzenia, dostarczymy ci instrukcje, by przywrócić twoje urządzenie do działania tak szybko, jak to możliwe".

W kolejnym poście na stronie społeczności firma Google pisze, że "zespół zidentyfikował przyczynę problemu", jednak nie ujawnia, co nią jest. Administrator dodaje też, że jeśli wykonałe/aś już reset, "możesz nie być w stanie ponownie skonfigurować urządzenia". Najprawdopodobniej w takiej sytuacji trzeba będzie skorzystać z poradnika, który opublikuje producent. U pozostałych użytkowników problem może zostać rozwiązany po stronie serwera, bez potrzeby ingerencji z ich strony.

