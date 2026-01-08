Spis treści: Wiadomości w Spotify okazały się dużym sukcesem Jak udostępniać aktywność i sprawdzić, czego słuchają znajomi w Spotify? Możesz teraz zaprosić znajomych do wspólnych sesji Jam

Wiadomości w Spotify okazały się dużym sukcesem

Spotify wprowadziło w 2025 roku sekcję Wiadomości (ang. Messages), wewnętrzny czat, który pozwala użytkownikom udostępniać utwory, podcasty i audiobooki znajomym i rodzinie, o czym pisaliśmy w sierpniu. Ta funkcja społecznościowa okazała się sporym sukcesem. Wydawca apki odnotował, że w ciągu niecałych 5 miesięcy prawie 40 mln użytkowników wysłało blisko 340 mln wiadomości. To pokazuje, że ludzie chętnie dzielą się ulubioną muzyką nie tylko w Messengerze czy na Facebooku, ale również wewnątrz samego Spotify.

Twórcy tego rozwiązania poszli więc za ciosem i rozwinęli je o dodatkowe funkcje. Pierwszą z nich jest aktywność słuchania (ang. Listening activity). Daje ona wgląd na żywo w to, czego słuchają nasi znajomi. Wymaga ona jednak włączenia po stronie osoby, która chce, aby jej aktywność była wyświetlana innym w Wiadomościach. A jeśli w danej chwili niczego nie słuchasz, wówczas twoim znajomym wyświetlą się po prostu twoje ostatnio odtwarzane utwory.

Aktywność słuchania jest widoczna jedynie dla znajomych, z którymi już połączyliśmy się w Wiadomościach. Działa to tylko u osób, które same włączyły swoją aktywność - innymi słowy obie strony muszą włączyć tę funkcję i nawiązać kontakt.

Jak udostępniać aktywność i sprawdzić, czego słuchają znajomi w Spotify?

Aby włączyć aktywność słuchania, należy kliknąć ikonę profilu, a następnie "Aktywność wyłączona" na samej górze. Otworzy się wówczas strona ustawień, na której należy stuknąć przełącznik "Aktywność słuchania", aby go włączyć. Aplikacja drugi raz zapyta o potwierdzenie.

Na stronie ustawień możesz też kliknąć opcję "Kto może zobaczyć twoją aktywność", aby przejść na listę uprawnionych kontaktów. Jeśli nie chcesz, aby ktoś ze znajomych widział, czego słuchasz, stuknij zieloną ikonę obok jego nazwy użytkownika.

Jak udostępnić swoją aktywność i sprawdzić, czego słuchają znajomi w Spotify? Spotify materiał zewnętrzny

Gdy funkcja jest już włączona u ciebie, w sekcji Wiadomości, pod nazwą poszczególnych użytkowników zobaczysz ich odtwarzane aktualnie lub ostatnio utwory. Wygląda jednak na to, że na chwilę obecną (8 stycznia) ta nowość nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Spotify poinformowało, że funkcja dopiero zaczęła być wdrażana na Androida i iOS na rynkach z dostępem do Wiadomości i powinna być już szeroko dostępna na początku lutego. Aktywność słuchania jest dostępna również dla użytkowników Spotify Free.

Możesz teraz zaprosić znajomych do wspólnych sesji Jam

Druga nowość w Spotify to zaproszenie do wspólnej sesji słuchania (ang. Request to jam). Można je wysłać to znajomych, których mamy dodanych w Wiadomościach. Sesje Jam zostały wprowadzone w 2023 roku, a wydawca aplikacji podaje, że liczba ich aktywnych użytkowników dziennie podwaja się z roku na rok.

"Przy pomocy Jam użytkownicy mogą słuchać skądkolwiek - ale może być trudno, by dowiedzieć się, kiedy twoi znajomi są dostępni, by słuchać wspólnie, kiedy jesteście daleko. Teraz użytkownicy mogą zobaczyć, gdy ktoś już słucha, dołączyć do nich, a nawet wysyłać wiadomości w synchronizacji podczas słuchania, dzięki czemu mogą rozmawiać o tym, co teraz jest grane i co zaraz będzie" - wyjaśnia Spotify.

Spotify pozwala teraz łatwo zaprosić znajomych do wspólnych sesji Jam Spotify materiał zewnętrzny

Zaproszenie do sesji Jam także dopiero zaczęło być wdrażane i powinno być ogólnodostępne na początku lutego 2026. Z tej funkcji także mogą korzystać użytkownicy darmowej wersji Spotify, ale tylko po otrzymaniu zaproszenia od użytkownika Spotify Premium. Jako że zarówno ta funkcja, jak i aktywność słuchania oparte są na Wiadomościach, dostęp do nich mają użytkownicy powyżej 16 roku życia.

