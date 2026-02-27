Spis treści: Sztuczna inteligencja przejmuje Androida na Samsungach Ma być autonomicznie, proaktywnie, lokalnie albo w chmurze Google pomoże stworzyć AI OS. To da mu przewagę nad iOS?

Sztuczna inteligencja przejmuje Androida na Samsungach

Podczas zapowiedzi serii Galaxy S26 w tym tygodniu sztuczna inteligencja była jednym z głównych punktów programu. Chodzi jednak nie tylko o funkcje AI na telefonie, który na początku marca trafi do sprzedaży, ale również o ambitną wizję przyszłości, którą nakreślili przedstawiciele Samsunga - Won-Joon Choi oraz Benjamin Braun. W wizji tej tradycyjny system Android ustępuje miejsca nowemu rozwiązaniu "AI OS".

Projekt ten, rozwijany przez Koreańczyków we współpracy z Google, ma być prawdziwym game changerem, pozwalającym Samsungowi skutecznie rywalizować zarówno z iPhone'ami, jak i innymi producentami urządzeń z Androidem. Won-Joon Choi przyznał, że dawniej Android często wchodził w rolę goniącego system iOS, który zdefiniował rynek smartfonów w 2007 roku. Jednak w nowej erze agentowej sztucznej inteligencji Samsung upatruje szansy na przejęcie inicjatywy poprzez głęboką integrację AI na poziomie systemu operacyjnego.

Głównym założeniem AI OS jest przejście od modelu reaktywnego, w którym użytkownik musi wydać polecenie, do modelu proaktywnego. Agentowa sztuczna inteligencja ma pełnić rolę niewidzialnego asystenta, który przewiduje potrzeby człowieka i wykonuje zadania, na które ten mógłby nie mieć czasu, działając niemal samodzielnie.

Ma być autonomicznie, proaktywnie, lokalnie albo w chmurze

Autonomia, szerokie spektrum działania, wykonywanie wieloetapowych zadań i kontrola ze strony użytkownika to typowe cechy agentów AI. Wygląda na to, że funkcje agentowe, zaprezentowane na Galaxy Unpacked 2026, były dopiero skromnym początkiem. Przedsmak tej technologii dała choćby prezentacja funkcji Now Brief. System automatycznie odnalazł potwierdzenie rezerwacji stolika w treściach SMS-ów i umieścił je w codziennym podsumowaniu jako przypomnienie, mimo że użytkownik nie dodał tego wydarzenia do kalendarza.

Samsung planuje uczynić tę technologię wizytówką swoich urządzeń. Deklaruje on jednocześnie, że podstawowe funkcje AI pozostaną darmowe dla użytkowników. Ważnym aspektem nowej strategii jest też podejście do prywatności i bezpieczeństwa. Koreański gigant zamierza dać użytkownikom wybór między przetwarzaniem danych w chmurze a rozwiązaniami działającymi bezpośrednio na urządzeniu. To drugie rozwiązanie ma szczególne znaczenie w sytuacjach braku łączności z internetem.

"Nasze podejście jest takie, że zapewnimy obie opcje. Więc dla większości naszych funkcji będziemy mieli opcję użycia rozwiązania opartego na AI na urządzeniu lub rozwiązań opartych na AI w chmurze" - wyjaśnił Choi.

Dzięki lokalnemu uruchamianiu modeli AI (np. na S26 Ultra to specjalna wersja Gemini 3) funkcje, takie jak tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym albo zaawansowana edycja zdjęć, które dawniej wymagały profesjonalnego oprogramowania i przetwarzania w chmurze, mogą działać bez zakłóceń nawet w odizolowanych miejscach, a dane użytkownika nie muszą wędrować do centrum danych.

Google pomoże stworzyć AI OS. To da mu przewagę nad iOS?

Samsung wierzy, że "AI OS" zapewni mu przewagę nad konkurencją, w tym paradoksalnie nawet nad smartfonami Pixel od Google'a, który pomoże mu w tworzeniu nowego systemu. Jaki dokładnie będzie jego status względem tradycyjnego Androida? To wyjaśnia wypowiedź Won-Joon Choia: "Myślę, że w erze AI jest wiele innowacji, które pomożemy zrobić na poziomie OS i pracujemy z Google, by stworzyć tak zwany AI OS. Chcemy stworzyć nowy Android OS, który nazywamy AI OS" - wyjaśnił COO i szef biura R&D w Samsung.

Możliwe zatem, że AI OS będzie po prostu zmodyfikowaną wersją Androida, jego dystrybucją mocno zorientowaną na funkcję agentowe sztucznej inteligencji. Jego konkurencyjność ma wynikać także z otwartości tego ekosystemu. Podczas gdy inne urządzenia opierają się głównie na jednym modelu AI, smartfony Galaxy integrują rozwiązania własne, takie jak Bixby, z narzędziami od zewnętrznych partnerów, w tym Google czy Perplexity.

Synergia najlepszych modeli dostępnych na rynku oraz ich nowatorskie zastosowanie ma sprawić, że AI OS stanie się systemem trudnym do wyprzedzenia. Możliwe, że w najbliższych latach rywalizacja przeniesie się z płaszczyzny "kto ma lepszy procesor" na "czyj system lepiej rozumie użytkownika", zakładając, że konsumenci zareagują entuzjastycznie na te propozycje.

Z takim podejściem i zestawem funkcji trudno na ten moment konkurować Apple'owi, który do tej pory nie zintegrował nowoczesnej AI w swoich iPhone'ach. Wiadomo już, że pomoże mu w tym Google, a pierwsze efekty mają pojawić się w tegorocznych aktualizacjach iOS.

