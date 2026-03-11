NASA niedawno ogłosiła zmiany w programie księżycowym Artemis i wiemy, że ponowne lądowanie astronautów na Srebrnym Globie przełożono w czasie na 2028 r. Okazuje się, że wraz z tą misją szykowane są istotne modyfikacje ogromnej rakiety SLS.

Rakieta SLS dla misji Artemis IV dostanie nowy górny stopień

W ramach zmodyfikowanych planów NASA planuje wykorzystać w misjach Artemis II i III tę samą konstrukcję Block 1, która pierwszy lot odbyła kilka lat temu. W tym przypadku górnym stopniem jest ICPS. Natomiast począwszy od misji Artemis IV agencja chce wykorzystać konstrukcję Block 1B, a potem Block 2.

W obu ostatnich konfiguracjach zmodyfikowana rakieta SLS miała dostać mocniejszy górny stopień o nazwie EUS. Tutaj jednak również zdecydowano się na zmiany, co zbiegło się w czasie z ogłoszeniem modyfikacji kampanii Artemis. Szczegółów dotyczących Space Launch System nie podano, ale doszukano się ich w innej publikacji.

Rakieta SLS dostanie nowy górny stopień. NASA użyje go podczas Artemis IV.

NASA wraz z misją Artemis IV planuje wykorzystać w SLS nowy drugi stopień i nie są to ICPS czy EUS. W zamian pojawia się Centaur V, czyli górny stopień nowej rakiety Vulcan firmy ULA (United Launch Alliance), co obrazuje powyższa grafika. Informacje te znalazły potwierdzenie na stronach rządowych Stanów Zjednoczonych, gdzie doszukano się szczegółów dla "kontraktu dla jednego dostawcy".

Rakieta Vulcan ze stopniem Centaur V odbyła do tej pory kilka lotów

Wybór Centaura V nie dziwi, bo choć sama rakieta Vulcan to dosyć świeża konstrukcja, tak do tej pory (od 2024 r.) odbyła już cztery loty ze wspomnianym stopniem i ma udokumentowane wykorzystanie. Pamiętajmy, że SLS poleciał w kosmos dotychczas tylko jeden raz.

Ponadto Centaur V w dużym stopniu bazuje na rozwiązaniach z poprzednich Centaurów III i IV, które mają za sobą blisko 170 startów na pokładzie rakiet Delta IV oraz Atlas. Poza tym jeden z nich wykorzystano w pierwszym locie demonstracyjnym nowej kapsuły księżycowej Orion w ramach misji Exploration Flight Test-1 w 2014 r.

To jednak zmiany, które zostaną wprowadzone do SLS dopiero po misji Artemis III planowanej na przyszły rok. W jej ramach astronauci nie polecą na Księżyc. W zamian NASA postanowiła przetestować systemy łączenia z lądownikami księżycowymi na orbicie okołoziemskiej.

