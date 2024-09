Test Pixel Buds Pro 2 – jak sprawują się nowe słuchawki Google?

Google w ciągu ostatnich tygodni ma pracowity czas. Najpierw firma wprowadziła do oferty smartfony z serii Pixel 9, a potem nowego smartwatcha Pixel Watch 3. Teraz do sklepów trafiają nowe słuchawki bezprzewodowe, czyli Pixel Buds Pro 2, które również zaprezentowano w trakcie sierpniowej konferencji. Jak wypadają w akcji oraz na tle konkurencyjnych produktów?

Zawartość opakowania z Google Pixel Buds Pro 2

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro 2 dostarczane są w kartonowym opakowaniu, które stylistycznie nawiązuje do tego, co już znamy z pozostałych produktów zaprezentowanych w sierpniu. W środku jest dosyć ubogo i brakuje jednego elementu, którego można byłoby się spodziewać.

Zdjęcie Zawartość opakowania z Google Pixel Buds Pro 2. / Dawid Długosz

W pudełku Pixel Buds Pro 2 umieszczono nowe słuchawki bezprzewodowe wraz z etui ładującym. Następnie mamy wkładki douszne w czterech rozmiarach. Trzy z nich umieszczono w kartoniku, a średnie znajdują się na słuchawkach. Niestety w zestawie nie ma kabla USB C, który pozwoliłby ładować pudełeczko. Trzeba o niego postarać się osobno.

Szybkie parowanie ze smartfonem

Oczywiście nowe słuchawki bezprzewodowe Google oferują funkcję szybkiego parowania znaną z Androida. Dzięki temu połączenie gadżetu do telefonu jest banalnie proste. Wystarczy tylko zbliżyć etui ładujące z Pixel Buds Pro 2 do smartfona i po chwili pojawi się komunikat o dostępności nowego urządzenia, który widać na załączonym niżej zdjęciu.

Zdjęcie Google Pixel Buds Pro 2 wspierają szybkie parowanie. / Dawid Długosz

Potem wystarczy dotknąć przycisk Połącz i po kilku sekundach na ekranie telefonu wyświetli się komunikat o pomyślnym sparowaniu słuchawek. W tym miejscu można od razu dodać je do platformy Znajdź moje urządzenie, co ułatwi lokalizowanie. Proste oraz wygodne. Potem zostaje już tylko przejść proces wstępnej konfiguracji i można rozpocząć słuchanie.

Słuchawki typu pchełki

Google Pixel Buds Pro 2 to bardzo niewielkie słuchawki bezprzewodowe, których rozmiar w porównaniu do poprzedniej generacji jest odczuwalnie mniejszy. Są małe, ale dzięki końcówkom dousznym w czterech rozmiarach można je dopasować do niemal każdego ucha.

Zdjęcie Google Pixel Buds Pro 2 to bardzo małe słuchawki bezprzewodowe. / Dawid Długosz

Samo pudełeczko ładujące jest w kształcie jajka. Na dole znajduje się port USB C, przez który można naładować baterię drogą przewodową. Natomiast z tyłu umieszczono płaski przycisk do resetowania, a z przodu znajduje się dioda LED informująca o statusie. Obok złącza USB C znajduje się także mały otwór z głośniczkiem, który ułatwia (poprzez wydawanie dźwięków) lokalizowanie etui.

Zdjęcie Etui ładujące dla słuchawek Google Pixel Buds Pro 2. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Słuchawki Google Pixel Buds Pro 2 w akcji

Nadszedł czas na ocenę możliwości nowych słuchawek bezprzewodowych. Zacznijmy od tego, że Pixel Buds Pro 2 to pierwsze urządzenie w ofercie Google, które ma nowy czip Tensor A1. Pozwala on wykorzystać możliwości sztucznej inteligencji w trakcie przetwarzania audio. Z informacji przekazanych przez producenta wynika, że odbywa się to nawet 90 razy szybciej od samej prędkości odtwarzania dźwięku.

Tensor A1 odpowiada także za dopasowanie odtwarzania dźwięku do otoczenia. Następnie mamy wyciszanie hałasów, co jest do dwóch razy skuteczniejsze. Pod tym względem słuchawki Pixel Buds Pro 2 wypadają nieźle. W subiektywnej ocenie niemal tak dobrze, jak konkurencyjne AirPods Pro 2. generacji firmy Apple.

Dobrej jakości aktywne wyciszanie szumów działa w oparciu o technologię Silent Seal 2.0. Dwukrotna redukcja dźwięków otoczenia jest możliwa dzięki dostosowaniu się do 3 mln razy na sekundę.

Dobrej jakości dźwięk

Google Pixel Buds Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które oferują dobrej jakości dźwięk. Pod tym względem jest naprawdę nieźle. Za dobre brzmienie basów odpowiadają 11-milimetrowe przetworniki, a dla wysokich tonów stworzono specjalną komorę.

Na uwagę zasługuje również obsługa dźwięku przestrzennego z funkcją śledzenia ruchów głowy, co zapewnia lepsze doznania w trakcie słuchania. Podobne rozwiązanie znamy z AirPods Pro. W słuchawkach Google z tej opcji skorzystamy jednak tylko w połączeniu z nowszymi smartfonami z serii Pixel, co warto mieć na uwadze.

Zdjęcie Google Pixel Buds Pro 2 wraz z etui ładującym. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

W sekcji Ustawienia można znaleźć kilka dodatkowych opcji związanych z dźwiękiem. W tym wstępnie predefiniowane preferencje audio, gdzie do wyboru są m.in. ciężkie basy, wyrazistość, wzmocnienie wokalu oraz inne.

Asystent cyfrowy w uchu i obsługa gestami

Słuchawki bezprzewodowe Pixel Buds Pro 2 zapewniają także wsparcie dla asystenta cyfrowego Google. Należy go wstępnie skonfigurować i później można wygodnie korzystać z nowej funkcji. Jest to bardzo proste oraz wygodne. W ten sposób można wykonać wiele zadań i w tym celu nie trzeba sięgać do kieszeni po telefon.

Google w Pixel Buds Pro 2 nie zapomniało również o wsparciu dla gestów, co znacząco ułatwia korzystanie z różnych funkcji słuchawek. Użytkownik może korzystać z pojedynczego, podwójnego oraz potrójnego stuknięcia. Dostępne jest także przeciągnięcie oraz złapanie i przytrzymanie słuchawki. W tym ostatnim przypadku można szybko przełączać się pomiędzy dostępnymi opcjami z zakresu wyciszania szumów z otoczenia.

Długi czas pracy na baterii

Google Pixel Buds Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które pozytywnie zaskakują pod względem czasu pracy na baterii. Producent deklaruje, że jednorazowo jest to nawet do 12 godzin słuchania (do 8 godzin z ANC). Natomiast etui ładujące ma wydłużać ten czas pracy do 48 godzin.

Zdjęcie Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buda Pro 2 i ich ustawienia. / Dawid Długosz

Mój test wykazał, że rzeczywiste wartości są bardzo bliskie deklaracjom Google. W trakcie słuchania muzyki udało mi się uzyskać czas przekraczający 11 godzin i było to blisko 7 godzin podczas korzystania z funkcji wyciszania szumów. Warto dodać, że 5-minutowe ładowanie pozwala cieszyć się muzyką przez maksymalnie 1,5 godziny.

Czy warto kupić słuchawki Google Pixel Buds Pro 2?

Spędziłem ze słuchawkami Pixel Buds Pro 2 blisko tydzień. Korzystałem z nich na smartfonie Pixel 9 Pro XL, co pozwoliło mi w pełni wykorzystać dostępną funkcjonalność. Decydując się na zakup tego modelu można liczyć na naprawdę dobrą jakość dźwięku oraz dobrze działające wyciszanie szumów z otoczenia.

Pewnym minusem jest cena, która w Polsce została ustalona na poziomie 1149 zł. Są to więc słuchawki typu TWS z wyższej półki, które będą konkurować na rynku z AirPods Pro. Mając telefon z Androidem z pewnością lepszym wyborem będzie jednak gadżet marki Google. Te od Apple najwięcej funkcji oferują w połączeniu z iPhone'ami.

Słuchawki Google Pixel Buds Pro 2 można więc polecić wszystkim, którzy szukają małych "pchełek" o dużych możliwościach oraz dobrej jakości dźwięku. Oczywiście coś za coś i tu należy liczyć się z odpowiednią ceną.

