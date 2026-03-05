!criticalCSS &&

Gemini to nie tylko czat. 6 ukrytych funkcji, o których mało kto wie

Jacek Waśkiel

Dla wielu osób Gemini pozostaje po prostu wygodnym czatem do zadawania pytań i szybkiego wyszukiwania informacji. W rzeczywistości narzędzie Google zostało zintegrowane z aplikacjami i funkcjami systemowymi, dzięki czemu potrafi analizować ekran telefonu, streszczać dokumenty czy pomagać w realizacji skomplikowanych zadań. Sprawdzamy sześć mniej oczywistych możliwości Gemini, o których wciąż wie niewielu użytkowników.

Gemini od Google ma coraz więcej możliwości. Warto je poznać.
Gemini od Google ma coraz więcej możliwości. Warto je poznać.

Spis treści:

  1. Gemini od Google. Od eksperymentalnego czatu do asystenta AI
  2. 6 ukrytych funkcji Gemini. Większość użytkowników wciąż z nich nie korzysta
  3. Gemini Live - rozmowa z AI, która widzi obraz z kamery
  4. Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym
  5. Integracja z Gmail i Dokumentami Google
  6. Automatyczne wyciąganie zadań z wiadomości
  7. Poprawianie i zmiana tonu wiadomości
  8. Analiza treści z ekranu, filmów i dokumentów

Gemini od Google. Od eksperymentalnego czatu do asystenta AI

Gemini jest rozwinięciem projektu Bard, który Google uruchomił w 2023 roku jako odpowiedź na gwałtowny rozwój narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. W lutym 2024 roku firma zdecydowała się na zmianę nazwy i uporządkowanie całego ekosystemu, łącząc pod marką Gemini zarówno modele językowe, jak i funkcje dostępne w usługach Google. W tym samym czasie pojawił się płatny plan oferujący dostęp do bardziej zaawansowanej wersji modelu, co wyraźnie pokazało, że strategia firmy zakłada nie tylko masowe wdrożenie technologii, lecz także rozwój subskrypcyjnego rynku AI. Równolegle rozpoczęto integrację Gemini z narzędziami Workspace oraz systemem Android, dzięki czemu technologia trafiła bezpośrednio do Gmaila, Dokumentów i wielu innych aplikacji, gdzie działa jako wbudowany asystent wspierający codzienną pracę z informacją.

W kolejnych miesiącach rozwój Gemini koncentrował się przede wszystkim na zwiększaniu zdolności analitycznych modeli i ich integracji z oprogramowaniem użytkowym. Google zapowiadał przejście do tak zwanej fazy agentowej, w której system nie tylko odpowiada na pytania, lecz także realizuje złożone zadania składające się z wielu kroków. Oznaczało to wprowadzenie kolejnych generacji modeli, projektowanych z myślą o zadaniach wymagających logicznego wnioskowania, analizy danych i pracy z różnymi typami treści jednocześnie.

    6 ukrytych funkcji Gemini. Większość użytkowników wciąż z nich nie korzysta

    W codziennym użyciu Gemini najczęściej pełni funkcję prostego czatu, w którym użytkownicy zadają pytania, proszą o szybkie wyjaśnienia albo traktują narzędzie jak alternatywę dla klasycznego wyszukiwania w Google. W praktyce jednak możliwości systemu są znacznie szersze, ponieważ model został zintegrowany z aplikacjami, usługami chmurowymi oraz funkcjami systemowymi Androida. Dzięki temu Gemini potrafi analizować treści widoczne na ekranie, przetwarzać dokumenty, pomagać w pisaniu wiadomości czy automatyzować część zadań wykonywanych w telefonie i w usługach Google.

    Gemini Live - rozmowa z AI, która widzi obraz z kamery

    Gemini Live pozwala prowadzić rozmowę głosową z asystentem, który jednocześnie analizuje obraz z aparatu telefonu. Dzięki temu może na bieżąco komentować to, co znajduje się w kadrze i pomagać w praktycznych zadaniach, takich jak składanie mebli, identyfikacja elementów czy porządkowanie przedmiotów w domu.

    Udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym

    Gemini potrafi analizować zawartość ekranu telefonu i reagować na to, co dzieje się w aplikacjach. Funkcja jest szczególnie przydatna podczas konfiguracji usług, wypełniania formularzy lub przechodzenia przez wieloetapowe procesy, ponieważ asystent może tłumaczyć kolejne kroki bez potrzeby wykonywania zrzutów ekranu.

      Integracja z Gmail i Dokumentami Google

      W środowisku Google Workspace Gemini działa bezpośrednio w aplikacjach takich jak Gmail czy Dokumenty. W skrzynce pocztowej może błyskawicznie podsumować długie wątki mailowe, odnaleźć kluczowe informacje z wcześniejszych rozmów i pomóc w analizie dokumentów bez konieczności ręcznego przeszukiwania treści.

      Automatyczne wyciąganie zadań z wiadomości

      System potrafi analizować długie komunikaty i identyfikować w nich konkretne zadania. Następnie może zamienić je w przypomnienia zapisane w Google Tasks lub Kalendarzu, co pozwala przenieść ustalenia z wiadomości bezpośrednio do listy rzeczy do wykonania.

        Poprawianie i zmiana tonu wiadomości

        Gemini umożliwia szybkie przeredagowanie tekstu, który jest już widoczny na ekranie telefonu. Oznacza to możliwość skrócenia wiadomości, złagodzenia jej tonu lub poprawienia stylu bez konieczności kopiowania treści do osobnego narzędzia.

        Analiza treści z ekranu, filmów i dokumentów

        Asystent potrafi analizować znacznie więcej niż sam tekst, ponieważ radzi sobie także z materiałami wideo, plikami PDF czy artykułami otwartymi w przeglądarce. Może przygotować krótkie streszczenie, wskazać najważniejsze fragmenty lub pomóc porównać produkty podczas zakupów online, zbierając informacje z różnych źródeł.

