Ta planeta ma gigantyczny ogon. Niezwykły obiekt zaskakuje

Wiatr gwiazdowy wyrzeźbił atmosferę WSP-69 w gigantyczny ogon rozciągnięty na długość 580 000 kilometrów. Długi warkocz składa się głównie z wodoru i helu i płynie w kierunku Ziemi. Naukowcy śledzą go za pomocą teleskopów Obserwatorium Kecka.

Wcześniejsze obserwacje sugerowały, że WASP-69b miał skromny ogon lub w ogóle go nie miał. Udało nam się jednak ostatecznie wykazać, że helowy ogon tego obiektu rozciąga się co najmniej siedmiokrotnie dalej niż promień samej gigantycznej planety. Stwierdziła w oświadczeniu Dakotah Tyler, doktorantka astrofizyki na UCLA i pierwsza autorka badania.

Gwiazda, wokół której krąży WASP-69 jest minimalnie mniejsza i chłodniejsza od Słońca, a mimo to dalej emituje na tyle potężne promieniowanie, że pozbawia egzoplanetę atmosfery. Co miliard lat WASP-69 traci masę odpowiadająca masie Ziemi. Planety tracące swoją atmosferę nie są niczym niezwykłym we wszechświecie. Nawet w naszym układzie planetarnym niektóre ciała doświadczają degradacji atmosfery pod wpływem wiatru słonecznego, jak na przykład nasz bezpośredni sąsiad Mars.

Jednak w przypadku WASP-69 sytuacja jest o tyle niezwykła, że astronomowie mogą badać utratę atmosfery w czasie rzeczywistym. „To rzadka okazja do zrozumienia krytycznej fizyki, która kształtuje tysiące innych planet” – mówi współautor, Erik Petigura, profesor nadzwyczajny astronomii i astrofizyki na UCLA.

Odkrycie pozwoli zrozumieć naukowcom, jak planety ewoluują i rosną wraz ze swoimi gwiazdami macierzystymi.