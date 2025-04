Toksyny w materacach dziecięcych. Co warto wiedzieć?

- Dokonaliśmy pomiarów stężenia substancji chemicznych w powietrzu w sypialniach 25 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat i odkryliśmy niepokojące poziomy ponad dwudziestu ftalanów, środków zmniejszających palność i filtrów UV - powiedziała Miriam Diamond, starsza autorka badania.

Chociaż nie wymieniono żadnej marki materaców z nazwy, badacze oznajmili, że były to znane, tańsze produkty, dostępne w sklepach. Zakupiono je w Kanadzie, jednak zawierały materiały ze Stanów Zjednoczonych i Meksyku.

Jak do tego odnoszą się producenci materaców?

- Chociaż będziemy potrzebować czasu, aby szczegółowo przeanalizować badanie, sama obecność chemikaliów nie jest wskaźnikiem ryzyka lub negatywnego wpływu. Obecnie wszelkie chemikalia wprowadzane lub importowane do USA muszą przejść rygorystyczne procesy przeglądu i zatwierdzania przez agencje federalne, takie jak EPA i FDA - dodał.

W setkach produktów konsumenckich znajdują się ftalany, znane z zakłócania działania układu hormonalnego. Może przez nie dojść do przedwczesnego dojrzewania, problemów rozrodczych i defektów narządów płciowych, a także innych problemów, jak wskazał National Institute of Environmental Health Sciences.

Polibromowane etery difenylowe (PBDE) to jeden z dobrze przebadanych rodzajów środków zmniejszających palność, który jednocześnie jest "największym czynnikiem przyczyniającym się do niepełnosprawności intelektualnej" u dzieci i, według badania ze stycznia 2020 roku, spowodował on całkowitą utratę "162 milionów punktów IQ i ponad 738 000 przypadków niepełnosprawności intelektualnej" w latach 2001-2016.