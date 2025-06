Axiom Mission 4 miała pierwotnie wystartować 29 maja, lecz data kilkukrotnie ulegała zmianie z powodu niesprzyjającej pogody. Termin padł na środę, 11 czerwca o godzinie 14:00 czasu polskiego (8:00 czasu lokalnego). Wymagał on jednak ostatecznego potwierdzenia. Axiom Space zorganizował już szereg konferencji, w tym ostatnią we wtorek o północy. Prywatna firma ogłosiła gotowość do startu w planowanym terminie. Wcześniej podano też, że prognozy pogody na środę i czwartek są obiecujące. A jak jest faktycznie?