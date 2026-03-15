Spis treści: Pierwsze zapisy o gwiazdach z ogniem Przełom w rozumieniu komet Jak współcześnie obserwuje się komety Najciekawsze komety, które znamy Czy komety stanowią zagrożenie dla Ziemi?

Od czasu do czasu na nocnym niebie pojawia się niezwykły widok - jasny punkt z długim, świetlistym ogonem, który zdaje się przecinać gwiazdy. To kometa, czyli jeden z najbardziej widowiskowych obiektów, jakie można obserwować z Ziemi. Choć dziś wiemy, że są to lodowo-skalne ciała krążące wokół Słońca, przez setki lat ich pojawienie się budziło wśród ludzi ogromne emocje, często negatywne. W starożytnych kronikach komety opisywano jako tajemnicze znaki na niebie, łączone zazwyczaj z wojnami, katastrofami lub wielkimi zmianami w świecie. Nic więc dziwnego, że kiedy ukazywały się na niebie, ludzie odczuwali powszechny strach.

Pierwsze zapisy o gwiazdach z ogniem

Najstarsze informacje o kometach pochodzą ze starożytnych cywilizacji, które skrupulatnie obserwowały niebo. Szczególnie dokładne kroniki prowadzono w Chinach. Tamtejsi astronomowie już kilka tysięcy lat temu zapisywali pojawienie się tzw. gwiazd z ogniem oraz ich położenie na niebie. Takie historyczne notatki są dziś niezwykle cenne, ponieważ pomagają współczesnym badaczom odtworzyć dawne pojawienia się komet. Przyszłe orbity wielu z nich zostały obliczone wyłącznie na podstawie tych zapisów. Korzystano z nich także podczas obserwacji Komety Halleya.

W średniowieczu pojawienie się komety często interpretowano jako omen. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest ta widoczna w 1066 roku, która została przedstawiona na słynnej tkaninie z Bayeux. Jej pojawienie się powiązano z wydarzeniami historycznymi, w tym z podbojem Anglii przez Wilhelma Zdobywcę.

Fragment tkaniny z Bayeux na której widać upamiętnienie komety Halleya, która pojawiła się nad wyspami brytyjskimi 24 kwietnia 1066 roku Myrabella Wikimedia Commons

Przełom w rozumieniu komet

Prawdziwa zmiana w postrzeganiu komet nastąpiła w XVI i XVII wieku, gdy astronomowie zaczęli prowadzić dokładniejsze pomiary ich położenia. Duński astronom Tycho Brahe wykazał, że komety znajdują się znacznie dalej niż Księżyc, a więc nie mogą być zjawiskami atmosferycznymi, w co wierzyli niektórzy uczeni. Był to jeden z pierwszych kroków do zrozumienia ich kosmicznego pochodzenia.

Kolejny przełom nastąpił na początku XVIII wieku, kiedy angielski astronom Edmond Halley przeanalizował historyczne obserwacje kilku komet i doszedł do wniosku, że niektóre z nich są w rzeczywistości tym samym obiektem powracającym regularnie w pobliże Słońca. Na podstawie swoich obliczeń przewidział powrót jednej z nich w 1758 roku. Gdy rzeczywiście ponownie się pojawiła, nazwano ją później na jego cześć: Kometą Halleya.

Jak współcześnie obserwuje się komety

Dzisiejsza astronomia pozwala badać komety z niespotykaną wcześniej dokładnością. Dzięki teleskopom, sondom kosmicznym i fotografii astronomicznej naukowcy mogą analizować ich skład chemiczny, strukturę oraz trajektorie. Wiadomo dziś, że większość z nich pochodzi z bardzo odległych regionów Układu Słonecznego - z Obłoku Oorta lub pasa Kuipera.

Kiedy kometa zbliża się do Słońca, jej lodowa powierzchnia zaczyna się nagrzewać i uwalniać gaz oraz pył. Wtedy powstaje charakterystyczna otoczka, tzw. koma, oraz długi ogon. To właśnie ten efekt sprawia, że komety potrafią stać się jednym z najbardziej spektakularnych widoków na nocnym niebie.

Uważa się, że komety powstały ponad 4,5 miliarda lat temu i zawierają materiał niemal niezmieniony od czasu formowania się planet. Badanie tych obiektów pozwala lepiej zrozumieć, jak powstała Ziemia oraz inne planety. I chociaż przestały być aż tak tajemniczymi omenami nadal są jednymi z najbardziej fascynujących obiektów w kosmosie.

Najciekawsze komety, które znamy

Na przestrzeni wieków astronomowie obserwowali setki komet, jednak tylko niektóre z nich zapisały się szczególnie wyraźnie w historii nauki. Były to te, które świeciły wyjątkowo jasno, przelatywały stosunkowo blisko Ziemi lub odegrały ważną rolę w rozwoju astronomii.

Kometa Halleya

Jest to pierwsza zidentyfikowana w historii kometa okresowa, obserwowana od co najmniej 613 r. p.n.e. Powraca w okolice Słońca mniej więcej co 75-76 lat. Edmond Halley, który zauważył, że kilka historycznych obserwacji dotyczy właśnie jej, zmarł przed sprawdzeniem swojej przepowiedni o kolejnym powrocie komety. Jego przewidywania się potwierdziły, co stało się jednym z najważniejszych dowodów na poprawność teorii ruchu ciał niebieskich.

Najstarsze udokumentowane zapisy Komety Halleya pochodzą z Chin z 613 p.n.e. NASA/W. Liller Wikimedia Commons

Ostatni raz kometę można było obserwować w 1986 roku. Następne peryhelium Komety Halleya nastąpi 26 lipca 2061 roku.

Kometa Ikeya-Seki

Ta spektakularna kometa odkryta w 1965 roku przez japońskich astronomów Kaoru Ikeya oraz Tsutomu Seki należy do komet muskających Słońce. Oznacza to, że podczas swojej wędrówki zbliża się do naszej gwiazdy na bardzo niewielką odległość. W październiku 1965 kometa Ikeya-Seki przeszła niezwykle blisko Słońca i stała się jedną z najjaśniejszych komet obserwowanych w XX wieku. W niektórych momentach była tak jasna, że można ją było ujrzeć nawet w ciągu dnia.

Wielka Kometa C/1965 S1 (Ikeya-Seki) uchwycona na niebie 29 października 1965 r. Roger Lynds/NOIRLab/NSF/AURA, CC BY Wikimedia Commons

Jej pojawienie się było ogromnym wydarzeniem dla astronomów i obserwatorów nieba, ponieważ tak jasne komety nie zdarzają się zbyt często.

Kometa NEOWISE

Jedną z najbardziej znanych komet XXI wieku jest NEOWISE. Została odkryta w 2020 roku przez teleskop kosmiczny NEOWISE, który zajmuje się poszukiwaniem asteroid i komet w pobliżu Ziemi.

Zdjęcie przedstawia kometę C2020F3 Neowise odkrytą 27 marca 2020 roku 123RF/PICSEL

Latem 2020 roku kometa stała się spektakularnym obiektem widocznym na niebie w wielu regionach świata. Jej jasny ogon można było dostrzec nawet bez teleskopu, szczególnie w miejscach oddalonych od świateł miast. Dla wielu osób była to pierwsza od lat okazja, aby zobaczyć tak wyraźną kometę gołym okiem.

Kometa 3I/ATLAS

Odkryto ją w lipcu 2025 roku przez system teleskopów ATLAS w Chile i od razu wzbudziła ogromne emocje. Powstawało wiele teorii, że może to być statek obcych, który przybył, aby nas unicestwić. Badania potwierdziły jednak, że to kometa.

NASA publikuje nowe zdjęcia międzygwiazdowej komety 3I/ATLAS podczas przelotu obok Marsa NASA/Hubble Space Telescope. domena publiczna

Jej najbardziej niezwykłą cechą jest trajektoria, od której wzięły się przypuszczenia o UFO. Obliczenia wskazują, że porusza się po bardzo wydłużonej orbicie hiperbolicznej, co oznacza, że nie jest grawitacyjnie związana ze Słońcem, lecz najprawdopodobniej przybyła z przestrzeni międzygwiezdnej.

Diagram przedstawiający trajektorię międzygwiezdnej komety 3I/ATLAS podczas jej przelotu przez Układ Słoneczny NASA/JPL-Caltech domena publiczna

Czy komety stanowią zagrożenie dla Ziemi?

Teoretycznie kometa może uderzyć w Ziemię, jednak prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo niskie. Dzieje się tak, ponieważ w odróżnieniu od asteroid, ich orbity często są bardziej eliptyczne lub hiperboliczne, co sprawia, że mogą przelatywać blisko Ziemi. Gdyby jednak ich trajektoria przecięła orbitę naszej planety w czasie, gdy Ziemia znajdzie się w tym miejscu, mogłoby dojść do kolizji.

Mniejsze komety mogłoby eksplodować w atmosferze, tworząc falę uderzeniową i cieplną, mogącą zniszczyć infrastrukturę na dużym obszarze. Większe zaś uderzyłyby w powierzchnię, co utworzyłoby ogromny krater i wywołało trzęsienia ziemi, pożary oraz potencjalnie zmieniłoby klimat i środowisko nawet na skalę globalną. W zależności od średnicy komety skutki na Ziemi byłyby różne.

Mimo wszystko obecnie nie ma prawdopodobieństwa kolizji z żadną kometą. Nie ma jednak gwarancji, że tak będzie zawsze. Kiedy jednak zaistnieje taki scenariusz, dowiemy się o tym zawczasu. Ruchy obiektów bliskich Ziemi oraz przemierzających Układ Słoneczny są nieustannie monitorowane, a w większości przypadków przelatują one w bezpiecznej odległości od nas. Niedawno przelatująca obok nas kometa międzygwiezdna 3I/ATLAS zbliżyła się do Ziemi na odległość ok. 270 mln km, czyli prawie dwa razy tyle, ile wynosi odległość od naszej planety do Słońca.

