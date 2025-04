Miso to pasta z fermentowanej fasoli o charakterystycznym słonym smaku, którą wykorzystuje się do wielu zup sosów i marynat. Szczególnie popularna jest w Azji, gdzie każdy region ma swój własny przepis z unikalnym smakiem.

W środę naukowcy ogłosili, że na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej doszło do udanej próby sfermentowania miso. Jest to pierwsza celowa fermentacja żywności w kosmosie, która daje nadzieję na nowe, lepsze możliwości kulinarne dla astronautów. Jednak będą oni musieli się przyzwyczaić do innego smaku - kosmiczne miso jest bardziej orzechowe, ma mocniejszy, prażony smak prawdopodobnie z powodu wpływu mikrograwitacji i zwiększonego promieniowania. W takich warunkach fermentacja mogła być przyśpieszona.