Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) najwcześniej wiosną i będzie trwała ok. 14 dni. Jego lot na ISS będzie częścią misji Ax-4, wspólnego przedsięwzięcia Axiom Space, SpaceX i Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W ramach polskiej misji technologiczno-naukowej „IGNIS”polski astronauta przeprowadzi cały szereg eksperymentów. Jednym z nich będzie testowanie przetwarzania danych na orbicie. Posłuży to tego komputer LeopardISS gliwickiej firmy KP Labs.

– Na Międzynarodową Stację Kosmiczną poleci zbudowana przez nas jednostka przeznaczona do testowania algorytmów uczenia maszynowego i przetwarzania danych na orbicie. Profil tego eksperymentu doskonale wpisuje się w pewien trend szeroko propagowany przez Europejską Agencję Kosmiczną. – powiedział PAP współtwórca urządzenia Dawid Lazaj.

LeopardISS będzie przetwarzał dane na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Ilość, szczegółowość, a co za tym idzie rozmiar danych, są coraz większe. Prędkość przesyłu danych nie wzrasta w proporcjonalnym tempie, co sprawia, że zapotrzebowanie na wstępne przetwarzanie informacji jest coraz większe.

– Pokażę to na przykładzie – tłumaczy Dawid Lazaj. – Wykonane przez satelitę zdjęcia muszą zostać z orbity przesłane do stacji naziemnej. Działające na pokładzie satelitów instrumenty, w tym kamery, są coraz lepsze, przez co wykonywane zdjęcia mają coraz większą rozdzielczość. Wielkość zdjęć satelitarnych rośnie przy tym nieproporcjonalnie szybciej, niż szybkość transmisji danych. Wzrastają więc koszty komunikacji z satelitą. To pierwsze wyzwanie. Jednocześnie z licznych zdjęć wykonywanych przez satelitę, tylko niektóre mają tak naprawdę realną wartość. Na przykład wiele fotografii wykonywanych przez europejskiego satelitę Sentinel-2 przedstawia chmury, przez które nie można niczego dostrzec.

Tu ogromne pole do popisu ma sztuczna inteligencja, która przykładowo może wybrać wstępnie zdjęcia, które przedstawiają obszar z niewielką ilością chmur tak, by można było zobaczyć Ziemię. Z drugiej strony przy dużym zachmurzeniu może wybrać przydatny fragment zdjęcia. Ale to nie wszystko, specjalne instrumenty wyposażone w oprogramowanie mogą wykrywać konkretne elementy, jak wegetacja, gleba, budynki czy ulice. Umożliwia to szybkie śledzenia np. powodzi czy pożarów. Algorytmy mogą nam również pomóc w skompresowaniu fotografii w takim stopniu, aby mogła być przesłana do stacji naziemnej.

Podobna jednostka do tej, która poleci na ISS, funkcjonuje obecnie w polskim satelicie Intuition-1. Wykonane przez niego zdjęcia można zobaczyć w mediach społecznościowych KP Labs. Na potrzeby badań niezbędne było zaprojektowanie specjalnej płytki interfejsującej, która pozwoli podłączyć urządzenie do ICE Cubes Service, czyli swego rodzaju systemu portów do podłączania różnych urządzeń i integracji ich ze Stacją.

Polski astronauta nie napracuje się przy badaniach KP Labs

Urządzenie działa w pełni automatycznie. Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie odpowiedzialny przede wszystkim na podłączeniu LeopardISS do wspomnianego ICE Cubes Service. – To już pozwoli na przepływ prądu, komunikację i całe działanie Leoparda. Właściwie na tym rola naszego astronauty się zakończy. Po podłączeniu układ będzie odbierał dane z Ziemi, przetwarzał je i przesyłał z powrotem – opisał Lazaj.

Póki co nie wiadomo jeszcze, jaki ostatecznie los spotka Leoparda. Wiadomo, że będzie on na stacji dłużej niż polski astronauta, bowiem będzie utrzymywany w trybie operacyjnym przez pół roku. Później są dwie drogi, albo zostanie wysłany na Ziemie, albo zutylizowany.

