Spis treści: Wszystkie konflikty zbrojne na świecie na jednej mapie Wiadomości i strumienie na żywo ze wszystkich stref konfliktu Geopolityczny "Światowy Monitor" w przeglądarce internetowej

Wszystkie konflikty zbrojne na świecie na jednej mapie

World Monitor może być jednym z największych, najbardziej rozbudowanych i najciekawszych projektów Open Source w tym roku. Aplikacja internetowa rozwijana jest w GitHub, a właścicielem repozytorium jest Elie Habib (koala37). To istotne, bowiem apka ma otwarty kod źródłowy i każdy może prześledzić, jak działa. A działa w sposób naprawdę nowatorski, przeciętnemu użytkownikowi znany raczej z filmów wojennych, w których operatorzy w centrach dowodzenia monitorują skomplikowane interfejsy. O ile w filmach to niefunkcjonalne makiety, tu dostajemy coś prawdziwego.

Osoby śledzące aktualne konflikty i wojny muszą mierzyć się z rozproszeniem źródeł i chaosem informacyjnym. Nowa platforma stanowi na to odpowiedź. Integruje ona w jednym pulpicie nawigacyjnym (typowym "dashboardzie") ponad 100 wyselekcjonowanych kanałów informacyjnych z interaktywną mapą 3D, wykorzystując przy tym zaawansowaną moc sztucznej inteligencji. Aplikacja została w pełni przetłumaczona na szesnaście języków, w tym język polski, a inteligentny system ładowania zasobów dba o to, by pobierane były tylko aktywne pakiety językowe.

Rozwiń

System automatycznie dostosowuje źródła wiadomości do wybranego regionu, oferując dedykowane panele dla Afryki, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Azji. Ponadto zintegrowane algorytmy LLM pozwalają na błyskawiczne tłumaczenie nagłówków i podsumowań, co umożliwia pozyskiwanie informacji ponad barierami językowymi.

Interfejs użytkownika jest w pełni responsywny i gdy dysponujemy ekranem o wysokiej rozdzielczości lub pomniejszymy widok, na jednym lub wielu ekranach możemy zmieścić znacznie więcej.

Wiadomości i strumienie na żywo ze wszystkich stref konfliktu

Centralnym punktem aplikacji World Monitor jest interaktywna mapa 3D renderowana przy użyciu technologii WebGL. Oferuje ona ponad 40 przełączalnych warstw danych, w tym m.in. konflikty zbrojne, bazy wojskowe, instalacje nuklearne, kable podwodne, rurociągi, anomalie klimatyczne, strefy zakłócania sygnału GPS/GNSS czy opóźnienia samolotów. Zaawansowana logika klastrowania i progresywnego ujawniania szczegółów sprawia, że interfejs pozostaje czytelny zarówno w widoku globalnym, jak i na poziomie ulicy.

Poza mapą, pozwalającą śledzić sytuację globalną, poniżej mamy dostęp do transmisji wiadomości na żywo, kamer na żywo ze stref objętych konfliktem i wspomnianych wcześniej skrótów wiadomości od zaufanych wydawców. Aktualnie (2 marca) najwięcej dzieje się w Iranie, co widać na zrzutach ekranu. Moduł z wiadomościami zapewnia dostęp do ponad 150 kanałów RSS oraz bezpośrednich transmisji wideo z globalnych punktów zapalnych, wykorzystując natywne strumieniowanie HLS w celu ominięcia ograniczeń przeglądarkowych. Całość jest kategoryzowana i interpretowana przez sztuczną inteligencję, która także udostępnia swoje wnioski.

"Światowy Monitor" najszybciej otworzymy w przeglądarce. Jako progresywna aplikacja internetowa (PWA) można ją zainstalować w Windows. Istnieje też natywna wersja desktopowa oparta na technologii Tauri. Dzięki różnym optymalizacjom apka powinna działać płynnie, jednak nawet na stosunkowo szybkich laptopach potrafi się przycinać, a na załadowanie części strumieni trzeba chwilę poczekać.

Geopolityczny "Światowy Monitor" w przeglądarce internetowej

Monitorowanie światowych aktywności wykracza poza działania militarne, ukazując szerszy kontekst geopolityczny. World Monitor zestawia dane m.in. o przerwach w dostawie internetu, ruchach wojsk, anomaliach klimatycznych czy aktywności rynkowej. Autorski algorytm oblicza indeks niestabilności kraju (CII), biorąc pod uwagę m.in. protesty, konflikty, a nawet ostrzeżenia podróżne wydawane przez rządy. System wykrywa również tzw. strefy konwergencji, gdzie nałożenie się różnych typów negatywnych sygnałów w jednym obszarze geograficznym automatycznie podnosi stopień alarmowy.

W pełni interaktywny i responsywny interfejs aplikacji dostosowuje się do rozdzielczości ekranu. Widok możemy też powiększać i pomniejszać worldmonitor.app (zrzut ekranu) materiał zewnętrzny

Całość uzupełniają zaawansowane funkcje udostępniania, które pozwalają generować unikalne raporty analityczne w formie obrazów z kodami QR lub dedykowanych linków społecznościowych. Użytkownicy mogą przeszukiwać zasoby systemu i korzystać z ponad 20 filtrów, takich jak wiadomości, kraje, rynki, bazy, punkty zapalne itd. Jak wspomnieliśmy wcześniej, projekt jest niebywale rozbudowany i powinien zaciekawić każdego geeka zainteresowanego konfliktami zbrojnymi i geopolityką. Dokumentację projektu można przejrzeć na jego stronie w GitHub.

World Monitor, dostępny na stronie worldmonitor.app, to główna wersja aplikacji, która skupia się na geopolityce, wojsku, konfliktach i infrastrukturze zarówno w skali mikro, jak i makro. Deweloper stworzył też osobne aplikacje o podobnym charakterze: Tech Monitor skupiony na startupach, AI/ML, chmurze i cyberbezpieczeństwie, Finance Monitor do śledzenia globalnych rynków, handlu, inwestycji i banków, a także dla przeciwwagi - Happy Monitor, który agreguje dobre wiadomości, pozytywne trendy i historie podnoszące na duchu.

''Wydarzenia'': Jest nowa mapa schronień. Zastapiła poprzednią aplikację Polsat News Polsat News