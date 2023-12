Ukraina stawia sprawę jasno. Chce mnóstwo nowej broni

Co nowego Ukraina chce od USA?

F/A-18

Z nowych rzeczy, które według Kijowa są potrzebne do pokonania Rosji, szczególnie ciekawe są myśliwce F/A-18 Hornet. To wielozadaniowe samoloty bojowe, większe niż F-16, w konstrukcji dwusilnikowej, na których może latać maksymalnie dwóch pilotów. Dla Ukraińców mógłby stanowić kolejną po F-16 maszynę do walki o przewagę powietrzną oraz służyć jako platforma rakiet i bomb do ataków za linią frontu.

Obecnie myśliwce F/A-18 Hornet w USA są zastępowane przez ich znacznie ulepszone wersje Super Hornet. Stąd starsze wersje myśliwca jak F/A-18D znajdują się w magazynach. To właśnie one najprawdopodobniej są brane pod uwagę przez Kijów.

Zdjęcie F/A-18D Hornet / Ken H / Wikimedia

Producent: Boeing



Długość: 17,1 m

Rozpiętość skrzydeł: 12,3 m

Maksymalna masa startowa: 23,500 kg

Napęd: 2x silniku turboodrzutowe General Electric F404

Prędkość maksymalna: 1,8 Ma (1915 km\h)

Zasięg: 2017 km

Pułap: 15 km

Prędkość wznoszenia: 250 m\s

MQ-9B SkyGuardian

Ukraińcy na nowej liście potrzebnej broni umieścili też drony MQ-9B SkyGuardian. To maszyna rekonesansu, naszpikowana sensorami i radarami. Wysokość, na jakiej operuje dron, pozwala mu poznać ruch przeciwnika w ukryciu, nawet tuż nad jego głową.

Co ważne MQ-9B SkyGuardian może także przenosić amunicję precyzyjną, jak kierowane pociski. Uwagę przyciąga fakt, że SkyGuardian jest niezwykle duży jak na drona, rozmiarami przypominając mały samolot.

Zdjęcie MQ-9B SkyGuardian / Master Sgt. Cody Ramirez / Wikimedia

Producent: General Atomics



Długość: 11,7 m

Rozpiętość skrzydeł: 24 m

Maksymalna masa startowa: 5,670 kg

Napęd: 1x silnik Honeywell TPE331-10

Prędkość maksymalna: 210 km\h

Zasięg: 2017 km

Pułap: 12 km

AH-64E Apache

Według Kijowa do pokonania Rosji na froncie potrzeba także AH-64 Apache. To podstawowe śmigłowce bojowe USA, które weszły do służby w latach 80. Obecnie ich najnowsza wersja AH-64E Guardian uważana jest za najbardziej zaawansowaną technologicznie maszynę tego typu na świecie. 96 takich maszyn niedługo trafi do naszej armii.

Załoga śmigłowca AH-64 Apache posiada hełmy ze zintegrowanym wyświetlaczem, pozwalającym pokazywać im informacje jak stan amunicji czy mapy, tuż przed oczami. Sam śmigłowiec ma niebywałą siłę ognia, zdolną do zniszczenia samemu całego zagonu pancernego rosyjskich pojazdów.

Zdjęcie AH-64E Apache Guardian / Indian Air Force / Wikimedia

Producent: Boeing



Długość: 17,7 m

Szerokość wirników: 14,6 m

Maksymalna masa startowa: 10,430 kg

Napęd: 2x silniki General Electric T700-GE-701D

Prędkość maksymalna: 300 km\h

Zasięg: 476 km

Pułap: 6,4 km

THAAD



Najciekawszym punktem z listy Ukraińców jest jednak system THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), który miałby zwiększyć obronę powietrzną Kijowa przed ciągłymi ostrzałami rakietowymi Rosjan. THAAD specjalizując się w niszczeniu pocisków balistycznych, więc dla Ukraińców jawi się jako ważna zapora przed takimi pociskami jak Iskander, mogąc np. odciążać systemy Patriot, które skupiałyby się na niszczeniu pocisków manewrujących.

Jedna bateria THAAD ma standardowo sześć wyrzutni po osiem rakiet. Za skuteczność systemu odpowiada radar AN/TPY-2, który może śledzić wrogie pocisk już z odległości 1000 kilometrów. Na bazie zamówień tego systemu przez Arabię Saudyjską w 2011 roku można spekulować, że cena eksportowa jednej baterii wynosi aż 1,75 miliarda dolarów. Sam pocisk systemu wykorzystuje swoją energię kinetyczną do niszczenia celu.



Zdjęcie System obrony powietrznej THAAD / The U.S. Army / Wikimedia

Producent: Lockheed Martin

Załoga: 8 osób



Długość pocisku: 6,2 m

Szerokość pocisku: 0,3 m

Masa pocisku: 900 kg

Zasięg pocisku: 200 km

Pułap pocisku: 25 km



C-17 Globemaster III

Niezwykle zaskakującym punktem Ukraińców są dwa potężne samoloty transportowe. Pierwszym jest Boeing C-17 Globemaster III, jedna z najpotężniejszych i najszerzej używanych maszyn swojej klasy na świecie. Służy przede wszystkim do transportowania żołnierzy czy zaopatrzenia.

Zdjęcie Boeing C-17 Globemaster / US Air Force / Wikimedia

Producent: Boeing



Długość: 53 m

Rozpiętość skrzydeł: 51,8 m

Maksymalna masa startowa: 265,350 kg

Maksymalna waga ładunku: 77,500 kg

Napęd: 4x silniki turboodrzutowe Pratt & Whitney F117-PW-100

Prędkość maksymalna: 833 km\h

Zasięg: 4480 km

Pułap: 14 km

C-130 Hercules:

Druga to natomiast C-130C Hercules, który od lat 50. służy jako niezwykle wszechstronna maszyna. Prócz transportu, używany jest w zmodyfikowanych wersjach jako tankowiec czy nawet samolot wsparcia naziemnego, określany AC-130.

Zdjęcie C-130 Hercules / U.S. AIR FORCE / Wikimedia

Producent: Lockheed Martin

Długość: 29,8 m

Rozpiętość skrzydeł: 40,4 m

Maksymalna masa startowa: 79,300 kg

Maksymalna waga ładunku: 18,900 kg

Napęd: 4x silniki turboodrzutowe Rolls-Royce Allison AE 210D3

Prędkość maksymalna: 721 km\h

Zasięg: 5250 km

Pułap: 10,6 km

UH-60 Black hawk



Na sam koniec z listy Reuters wymienia, że Ukraińcy zabiegają o śmigłowce UH-60 Black Hawk. Obecnie w Kijowie jest jeden model, na wyposażeniu Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy. Ukraińcy mogą być zainteresowani śmigłowcami Black Hawk jako maszyny do tajnych operacji.

Zdjęcie UH-60 Black Hawk / U.S. Department of Defense Current Photos / Wikimedia

Producent: Boeing



Długość: 10,7 m

Szerokość wirników: 16,4 m

Maksymalna masa startowa: 9,980 kg

Napęd: 2x silniki T700-GE-700C

Prędkość maksymalna: 357 km\h

Zasięg: 583 km

Pułap: 5,8 km

Czy głos Ukrainy zostanie wysłuchany?

Część punktów z ukraińskiej listy jest co najmniej zastanawiająca. Trudno sobie wyobrazić, że w obecnej sytuacji wojennej aż tak bardzo potrzebuje dodatkowych samolotów transportowych. Nie tylko ma na stanie już takie maszyny jak Ił-76 czy An-124, ale taktycznie trudno znaleźć dla nich zastosowanie na froncie. Ponadto chęć pozyskania myśliwców F/A-18 Hornet jest dziwna, biorąc pod uwagę, że wykonywałyby takie same zadania jak F-16. A rozdzielenie lobbingu na dwa samoloty, nie przyniesie takiego skutku, jak skupienie się na jednym.



Biorąc pod uwagę, jak obszerna jest lista nowej broni jaką Kijów ma chcieć pozyskać od Waszyngtonu, można ją bardziej potraktować jako pewna forma nacisku Ukraińców w obliczu coraz słabszego poparcia wojennego na Zachodzie. Trudno sobie wyobrazić, aby w obecnej sytuacji USA wyraziło zgodę na wysyłanie choćby części śmigłowców Apache czy F/A-18, gdy Kijów zabiegał ponad półtora roku o F-16.



Przedstawienie listy nowej broni, jakiej chcą Ukraińcy, może być niejako wolą do związania się z przemysłem zbrojeniowym USA przy planach modernizacji wojska. Możliwe, że Kijów planuje wybrać amerykańskie firmy jako dostarczycieli nowoczesnego sprzętu nie tylko na czas wojny, ale także na ewentualną rozbudowę armii po niej. W takim wypadku Ukraina będzie musiała zgromadzić ogromne środki na tak duże zakupy. Bo nawet trwająca wojna nie sprawi, iż USA zwyczajnie odda aż tak zaawansowany i ciężki sprzęt