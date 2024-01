Samsung Galaxy S24 Ultra oraz iPhone 15 Pro Max to dwa telefony z wyższej półki cenowej, które będą konkurować o klientów w najbliższych miesiącach. W przypadku najbardziej zatwardziałych fanów obu marek wybór zawsze będzie niemal oczywisty. Większość klientów może jednak wpaść w zakłopotanie. Dlatego wierzymy, że pomocne będzie porównanie specyfikacji technicznych obu telefonów oraz ich cen.

S24 Ultra kilka miesięcy po premierze iPhone'a 15 Pro Max

Samsung Galaxy S24 Ultra został zaprezentowany w połowie stycznia. Nastąpiło to w trakcie specjalnej konferencji Unpacked 2024, która odbyła się w San Jose. Apple wprowadziło do oferty model iPhone 15 Pro Max już kilka miesięcy temu, bo we wrześniu 2023 r. Oba smartfony będą obecnie rywalizować o klientów.

Samsung S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Jaki ekran?

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon, który ma 6,8-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ oraz zmiennym odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Telefon może również pochwalić się dużą jasnością maksymalną na poziomie 2600 nitów. Niezaprzeczalnym atutem jest możliwość pracy z wykorzystaniem znajdującego się w zestawie piórka S Pen.

Zdjęcie Samsung Galaxy S24 Ultra ma 6,8-calowy ekran i S Pen / Samsung / materiały prasowe

Natomiast iPhone 15 Pro Max ma 6,7-calowy wyświetlacz Super Retina XDR o rozdzielczości 1290 × 2796 pikseli oraz jasności szczytowej na poziomie 2000 nitów. Odświeżanie również odbywa się w zakresie do 120 Hz. Minusem jest brak możliwości interakcji z użyciem elektronicznego ołówka Apple Pencil.

Zdjęcie iPhone 15 Pro Max ma 6,7-calowy ekran Super Retina XDR. / Apple / materiały prasowe

Samsung S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Jaki procesor?

Samsung Galaxy S24 Ultra ma procesor Snapdragon 8 Gen 3, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Czip składa się z ośmiu rdzeni w układzie 1+ 3 + 2 + 2, a za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 750.

iPhone 15 Pro Max ma autorski czip Apple i jest to układ A17 Pro. Procesor ma sześć rdzeni CPU, z czego dwa służą do bardziej wymagających obliczeń, a pozostałe są energooszczędne. SoC został wykonany w 3-nm litografii i ma bardzo mocny GPU.

Oba procesory oferują zbliżoną wydajność potwierdzoną benchmarkami. Jednak kwestia różnic jest tu bardziej złożona, bo oba telefony pracują pod kontrolą odmiennych systemów operacyjnych.

Samsung S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Jaka pamięć?

Samsung Galaxy S24 Ultra oraz iPhone 15 Pro Max dostępne są w trzech konfiguracjach sprzętowych. Pierwszy z telefonów w każdej z wersji ma 12 GB pamięci operacyjnej, a w modelu Apple jest to 8 GB. Mniejszy rozmiar w tym drugim nie ma jednak wpływu na gorsze wyniki wydajnościowe, co wynika z innego oprogramowania.

W przypadku miejsca na dane w obu telefonach producenci również przewidzieli po trzy opcje. Smartfony mają 256, 512 GB lub 1 TB pamięci na pliki. W obu przypadkach nie istnieje możliwość jej rozbudowania z użyciem kart pamięci microSD, co obecnie jest domeną tańszych telefonów z Androidem.

S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Różnice w aparatach

Smartfon Samsung Galaxy S24 Ultra ma aparat fotograficzny składający się z czterech elementów. Jest to połączenie następujących obiektywów oraz sensorów:

Obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.7 i OIS + sensor 200 MP

Obiektyw ultraszerokokątny (120˚) ze światłem f/2.2 + sensor 12 MP

Teleobiektyw peryskopowy ze światłem f/3.4 i OIS + sensor 50 MP

Teleobiektyw ze światłem f/2.4 i OIS + sensor 10 MP

Zdjęcie Aparat fotograficzny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra oferuje dużo możliwości / Samsung / materiały prasowe





Kamera modelu Samsung Galaxy S24 Ultra oferuje 5-krotny zoom optyczny oraz 100-krotny cyfrowy.

Przednia kamera do selfie f/2.2 + sensor 12 MP

Aparat fotograficzny modelu iPhone 15 Pro Max ma cztery główne elementy i są to:

Obiektyw szerokokątny ze światłem f/1.78 i OIS + sensor 48 MP

Obiektyw ultraszerokokątny (120˚) ze światłem f/2.2 + sensor 12 MP

Teleobiektyw ze światłem f/2.8 i OIS + sensor 12 MP

Sensor LiDAR

Zdjęcie iPhone 15 Pro Max ma aparat fotograficzny z nowym teleobiektywem 5x. / Apple / materiały prasowe

Kamera smartfona iPhone 15 Pro Max oferuje 5-krotny zoom optyczny oraz 25-krotny cyfrowy (10x w pełnym zakresie).

Przednia kamera do selfie f/1.9 + sensor 12 MP

S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max. Jaka bateria?

Energię w smartfonie Samsung Galaxy S24 Ultra dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh. Producent zapewnił wsparcie dla ładowarki o mocy 45 W, a w przypadku bezprzewodowych maksymalna moc to 15 W. iPhone 15 Pro Max ma baterię o pojemności 4441 mAh ze wsparciem dla technologii ładowania o mocy 25 W i 15 W w przypadku ładowarek bezprzewodowych (również zgodnych ze standardem Qi2).

S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max, czyli system Android 14 vs iOS 17

Samsung Galaxy S24 Ultra to smartfon pracujący pod kontrolą systemu Android 14 w połączeniu z autorską nakładką producenta o nazwie One UI 6.1. W oprogramowaniu postawiono duży nacisk na funkcje bazujące na sztucznej inteligencji o nazwie Galaxy AI. Producent deklaruje siedem lat aktualizacji.

iPhone 15 Pro Max to smartfon pracujący pod kontrolą autorskiego systemu operacyjnego Apple. Jest nim iOS 17. Producent nie zadeklarował maksymalnego czasu udostępniania aktualizacji, ale w przypadku wsparcia podstawowego będzie to co najmniej 5 lat, a rozszerzonego nawet dłużej.

S24 Ultra czy iPhone 15 Pro Max. Jaka cena?

Ceny obu flagowców nie są niskie. Samsung Galaxy S24 Ultra oraz iPhone 15 Pro Max to modele z półki premium i są naprawdę drogie. W Polsce trzeba zapłacić następujące kwoty.

Ceny modelu Samsung Galaxy S24 Ultra:

model z 256 GB pamięci - 6599 zł

model z 512 GB pamięci - 7199 zł

model z 1 TB pamięci - 8249 zł

Ceny modelu iPhone 15 Pro Max:

model z 256 GB pamięci - 7199 zł

model z 512 GB pamięci - 8399 zł

model z 1 TB pamięci - 9599 zł

Widzimy więc, że nieco korzystniej cenowo wypada smartfon Samsunga. Ponadto w ramach przedsprzedaży można zaoszczędzić kilkaset zł. Model Galaxy S24 Ultra trafi na rynek w przyszłym tygodniu.