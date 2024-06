ESA szykuje misję ARIEL. Udział w projekcie mają Polacy

Europejska Agencja Kosmiczna stawia na współpracę z polskimi firmami. Dopiero co wspominaliśmy wam o Astronice, której powierzono ważne zadanie związane z misją ExoMars. ESA zdecydowała się również na wykorzystanie doświadczenia Polaków przy projekcie o nazwie ARIEL. To nowy teleskop, który pozwoli badać egzoplanety.

ESA wybrała do misji ARIEL firmę Sener Polska

Spółka Sener Polska jest jedną z firm, która została wybrana do realizacji projektu misji ARIEL. Europejska Agencja Kosmiczna powierzyła jej zadanie w roli koordynatora systemu anteny średniego zysku. Posłuży ona do komunikacji pomiędzy teleskopem kosmicznym a Ziemią.

Wspomniana antena ma trzy główne elementy. Są to ARA służące do wysyłania oraz odbierania sygnałów z kosmosu. Następnie mamy mechanizm do obracania anteny, co pozwoli skierować ją w odpowiednią stronę. Za to odpowiadać ma trzeci moduł elektroniczny.

ESA powierzyła Sener Polska również inne zadania związane z misją ARIEL. Obejmują one m.in. zabezpieczenie teleskopu pod kątem przeciążeń w trakcie startu czy zapewnienie ochrony przed promieniowaniem słonecznym.

Zdjęcie Teleskop ARIEL szykowany przez ESA pozwoli zbadać egzoplanety. / Airbus

Obecnie Medium Gain Antenna znajduje się w fazie projektu wstępnego. W drugiej połowie maja osiągnęliśmy kamień milowy podsumowujący ten etap, tak zwany PDR, czyli Preliminary Design Review. Dostarczenie modeli lotnych zaplanowane jest na marzec 2026. Poprzedzone będzie wykonaniem kampanii testowej, a jeszcze wcześniej dostarczeniem modeli inżynieryjnych poszczególnych podsystemów. Katarzyna Okulska-Gawlik z Sener Polska, która związana jest z projektem ARIEL

Teleskop ARIEL pozwoli zbadać egzoplanety

Celem misji ARIEL są egzoplanety, czyli planety spoza Układu Słonecznego. ESA chce zbudować nowy teleskop, który pozwoli je lepiej zbadać, w tym ich atmosferę. Urządzenie ma być gotowe do wystrzelona w kosmos w 2029 r. Oczywiście pod warunkiem, że nie dojdzie do opóźnień.



Przy okazji Europejska Agencja Kosmiczna w ramach misji ARIEL umożliwi dokładniejsze zbadanie bliższych nam planet, które znajdują się w Układzie Słonecznym.

Warto dodać, że nowy teleskop do badania egzoplanet szykuje również NASA. To projekt o nazwie Habitable Worlds Observatory, któremu przyświeca bardzo ambitny cel. Tym jest znalezienie planety najbardziej podobnej do Ziemi. Urządzenie będzie projektowane latami i pewnie pochłonie miliardy dolarów. Obecnie ten teleskop znajduje się we wczesnej fazie szukania odpowiednich rozwiązań, które pozwolą osiągnąć założone cele.