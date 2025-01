Jedna z największych rzek na świecie. Zaskakujący fakt o Amazonce

Amazonka, jedna z największych i najbardziej fascynujących rzek świata, znajduje się w Ameryce Południowej. Jest uznawana za rzekę o największym średnim przepływie na Ziemi. Jej ogromne dorzecze obejmuje obszar, który wielkością jest zbliżony do Australii - ma powierzchnię ok. 7 mln km². Niesamowita różnorodność biologiczna tego regionu sprawia, że jest domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt, również tych niezwykle rzadkich.

Amazonka nie tylko jest istotnym elementem ekosystemu planety, ale także odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu lokalnych kultur i gospodarek, od wieków będąc źródłem inspiracji i zainteresowania naukowców. Jedno z badań ujawniło zaskakujący fakt na temat tej potężnej rzeki - Amazonka zmieniła swój bieg i zaczęła płynąć w przeciwną stronę.

Przypadkowe odkrycie. Amazonka płynie w przeciwnym kierunku niż kiedyś

Źródła Amazonki znajdują się w peruwiańskich Andach - na wysokości ok. 5170 m n.p.m. Wypływająca stamtąd rzeka przecina Amerykę Południową, a następnie wpada do Oceanu Atlantyckiego. Jednak według zaskakującego odkrycia z 2006 r. i późniejszych badań geologicznych, które potwierdziły ustalenia naukowców z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill (UNC) - nie zawsze tak było. Amazonka zmieniła bieg.

Miliony lat temu rzeka Amazonka płynęła w przeciwnym kierunku niż obecnie, kierując swoje wody do Oceanu Spokojnego. Odkrył to przypadkiem Russell Mapes, który prowadził w tamtym czasie zupełnie inne badania: próbował przeanalizować przepływ osadów rzecznych z Andów do Oceanu Atlantyckiego. Przyglądając się osadom, Mapes znalazł wiekowe drobinki cyrkonu, które mogły zostać tam niegdyś naniesione wyłącznie z terenów leżących na wschodzie. Amazonka płynie zaś obecnie właśnie z zachodu na wschód, a nie ze wschodu na zachód.

Amazonka to potężna rzeka. Naukowcy wciąż nie znają wszystkich jej sekretów. 123RF/PICSEL

Amazonka miliony lat temu zmieniła bieg. Jak to możliwe?

Jak to możliwe? W 2014 roku dr Victor Sacek z Uniwersytetu w Sao Paulo zasugerował, że do wyjaśnienia tej ogromnej zmiany nie potrzeba niczego więcej niż zjawiska erozji. Zwiększone opady deszczu w regionie w miocenie, które powiązane były z formowaniem się Andów, doprowadziły do erozji i utworzenia nowego systemu rzecznego. W rezultacie wody zaczęły płynąć na wschód, tworząc dzisiejszy bieg Amazonki, która obecnie uchodzi do Oceanu Atlantyckiego.

Zgodnie z badaniami naukowców z Uniwersytetu Indiana w USA, których wyniki zostały opublikowane we wrześniu 2024 r., do zmian biegu rzek dochodzi przeważnie wówczas, gdy woda w korycie podnosi się (np. z powodu nagromadzenia się osadów) ponad otaczający krajobraz. Wówczas dochodzi często do wytyczenia nowego jej biegu.

