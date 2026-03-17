Do tej pory odkryto i potwierdzono ponad 6 tys. egzoplanet. Są to przeróżne światy, ale okazuje się, że pewne z nich nadal zaskakują astronomów. Dobrym przykładem jest tutaj niezwykła planeta pozasłoneczna sklasyfikowana pod nazwą L 98-59 d. Dlaczego jest wyjątkowa?

L 98-59 d to egzoplaneta śmierdząca jak zgniłe jajka

L 98-59 d to egzoplaneta orbitująca wokół czerwonego karła oddalonego od nas o około 35 lat świetlnych. Na planetę skierowano Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który umożliwił jej dokładniejsze zbadanie. Okazuje się, że świat ten wymyka się z dotychczasowej klasyfikacji.

Badana egzoplaneta jest około 1,6 razy większa niż Ziemia i mogłaby zostać sklasyfikowana jako skalisty karzeł gazowy z atmosferą bogatą w wodór lub hyceański świat oceaniczny. Mimo to nie pasuje do żadnej z tych kategorii.

To odkrycie sugeruje, że kategorie używane obecnie przez astronomów do opisu małych planet mogą być zbyt proste. Chociaż ta stopiona planeta prawdopodobnie nie będzie sprzyjać życiu, odzwierciedla ona ogromną różnorodność światów istniejących poza Układem Słonecznym

Duża zawartość siarki w tym świecie sprawia, że prawdopodobnie jest to cuchnąca planeta. Jej zapach może przypominać zgniłe jajka.

Badana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba planeta wymaga nowej kategorii

Uczeni nie mają złudzeń. L 98-59 d to świat wymykający się z dotychczasowej klasyfikacji i wymaga stworzenia nowej kategorii dla egzoplanet bogatych w ciężkie cząsteczki siarki. Naukowcy wykorzystali modele komputerowe, aby spróbować odtworzyć historię obiektu z ostatnich kilku mld lat.

Wizja artystyczna planety L 98-59 b materiały prasowe

Analizy wykazały, że badana egzoplaneta ma prawdopodobnie ocean magmy, który pozwala na długotrwałe magazynowanie siarki. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykrył związki z tym pierwiastkiem także w górnych częściach atmosfery. Wśród nich jest m.in. dwutlenek siarki.

Astronomowie uważają, że siarka krąży w tym świecie w obiegu zamkniętym między wnętrzem planety a jej atmosferą. Wyniki badań udostępniono w poniedziałek 16 marca na łamach Nature Astronomy.

