Odkryto układ podwójny, w którym gwiazda krąży wewnątrz drugiej.

Układy podwójne w Drodze Mlecznej są bardzo powszechne. Jest ich całe mnóstwo. Niektóre z nich są jednak bardzo wyjątkowe. Tak jest w przypadku nowego odkrycia astronomów, co wymaga jeszcze potwierdzenia, ale wiele wskazuje na to, że natrafiono na pierwszy system, gdzie jedna gwiazda krąży wewnątrz drugiej .

Odkrycia dokonano na niebie w odległości około 455 lat świetlnych od Ziemi . Znajduje się tam pulsar, czyli rodzaj gwiazdy neutronowej, który został sklasyfikowany pod nazwą PSR J1928+1815. Astronomowie postanowili dokładniej zbadać obiekt i w tym celu wykorzystali ogromny radioteleskop z Chin o nazwie FAST . To, co zobaczyli, było ogromnym zaskoczeniem.

Zaczęły jednak na siebie mocniej oddziaływać i to doprowadziło do katastroficznego zbliżenia, które zaobserwowano teraz. PSR J1928+1815 to pulsar milisekundowy i to oznacza, że wiruje bardzo szybko. Robi to prawie 100 razy na sekundę. Jest to efektem pożerania pobliskiego towarzysza.