Europejska Agencja Kosmiczna rozważa różne sposoby obrony planetarnej przed zagrożeniami z kosmosu. Wśród nich są asteroidy, które co jakiś czas zbliżają się do Ziemi i są potencjalnie niebezpieczne. Taką z pewnością jest planetoida o nazwie (99942) Apophis. ESA spróbuje na niej wylądować i odbędzie się to w ramach misji Ramses.

Apophis to potencjalnie niebezpieczna asteroida

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest Apophis? To planetoida z grupy Atena, która zalicza się do obiektów bliskich Ziemi i przy okazji stanowiących potencjalne zagrożenie dla naszej planety. Jeszcze jakiś czas temu naukowcy prognozowali spore prawdopodobieństwo kolizji tej kosmicznej skały z naszym światem.

Dziś to ryzyko ocenia się na znacznie mniejszym poziomie, ale i tak asteroida Apophis za kilka lat zbliży się do naszej planety. Nastąpi to w kwietniu 2029 r. Obiekt jest spory, bo jego średnicę szacuje się na około 340 metrów. Po uderzeniu w Ziemię mógłby doprowadzić do ogromnych zniszczeń. Dla porównania katastrofa tunguska została spowodowana przez asteroidę kilka razy mniejszą.

ESA wyląduje na asteroidzie Apophis w ramach misji Ramses

Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła misję Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) w zeszłym roku. Jej celem jest dokładniejsze przyjrzenie się z bliska asteroidzie, która mogłaby potencjalnie stanowić zagrożenie dla Ziemi. W roli "obiektu doświadczalnego" wybrano Apophis.

Start misji Ramses planowany jest na 2028 r. ESA chce w ten sposób "towarzyszyć" asteroidzie jeszcze przed jej zbliżeniem się do Ziemi, jak i po tym fakcie. Teraz dowiadujemy się, że projekt został wzbogacony o dodatkowy element. To niewielki satelita cubesat, który dostarczą Hiszpanie z firmy Emxys. Mały statek ma wylądować na asteroidzie! Nie będzie to jednak proste zadanie.

Lądowanie na asteroidzie jest bardzo trudne. Nieregularny kształt i właściwości powierzchni utrudniają zidentyfikowanie stabilnego miejsca lądowania, a bardzo słaba grawitacja utrudnia utrzymanie się na powierzchni bez odbijania się i dryfowania

Główny statek misji Ramses to zmodyfikowana sonda HERA

Przy okazji dowiadujemy się, że główny statek misji Ramses ma być zmodyfikowaną wersją sondy HERA, która obecnie zmierza w kierunku układu podwójnego asteroid i następnie zbada je po wcześniejszym uderzeniu statkiem DART agencji NASA, co nastąpiło w 2022 r.

Europejska Agencja Kosmiczna planuje wystąpić o finansowanie misji Ramses do krajów członkowskich w listopadzie 2025 r. Warto dodać, że dokładniejsze zbadanie Apophis rozważa także NASA. Amerykanie mogą w tym celu wykorzystać statek Janus, który miał polecieć w kosmos wraz z misją Psyche, ale ostatecznie z pomysłu zrezygnowano.

Wiadomo, co zabierze w kosmos Sławosz Uznański-Wiśniewski Polsat Polsat