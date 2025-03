Chcesz wjechać do UK? Musisz złożyć wniosek

Jak podaje agencja Office for National Statistics, w 2023 r. Wielką Brytanię odwiedziło 38 milionów gości w 2023 roku, czyli o 6,7 mln więcej niż w poprzednim roku. Rząd podaje, że system ETA "upoważnia osoby, by mogły podróżować do UK". Według strony rządowej "każdy, kto chce podróżować do UK - z wyjątkiem obywateli brytyjskich i irlandzkich - będzie potrzebował upoważnienia do podróży jeszcze przed przybyciem tutaj. Można to zrobić poprzez Electronic Travel Authorization lub eVisa".

Elektroniczny system upoważniający do podróży jest połączony z paszportem podróżnego. Ma to na celu usprawnienie kontroli bezpieczeństwa i "zapobieganie nadużyciom" systemu imigracyjnego. ETA jest wymagana dla każdego, kto zamierza zostać w UK do 6 miesięcy w celach turystycznych, aby odwiedzić rodzinę lub znajomych, w celach biznesowych albo pobierania krótkoterminowej nauki. Dotyczy to również Polaków.

Wielka Brytania digitalizuje swoje granice

Osoby zamierzające odwiedzić UK mogą składać wnioski o ETA poprzez formularz online. Muszą podać tam informacje, takie jak szczegóły podróży, adres e-mail, numer karty kredytowej lub debetowej, informacje o paszporcie i kwalifikacje. Wielka Brytania planuje w pełni zdigitalizować swoje granice do końca 2025 roku.

Jak donosi The Independent, większość odwiedzających w celach turystycznych i biznesowych nie potrzebuje wizy. Zmieni się to 2 kwietnia 2025 r., od kiedy to wszyscy zagraniczni goście (z wyjątkiem obywateli Irlandii) będą potrzebowali ETA. Osoby spoza Europy już teraz potrzebują zezwolenia, jednak większość odwiedzających Wielką Brytanię to obywatele Unii Europejskiej.

Home Office mówi, że rząd tworzy "bardziej usprawniony, cyfrowy system imigracji, który będzie szybszy i bezpieczniejszy dla milionów ludzi, którzy przekraczają granicę UK każdego roku".

Jak uzyskać zezwolenie na wjazd do UK i ile wynosi opłata za ETA?

Na brytyjskiej stronie rządowej pojawiła się dokładna informacja, ile będzie kosztował wjazd do Wielkiej Brytanii. "Koszt złożenia wniosku za pomocą aplikacji UK ETA lub online przez GOV.UK wynosi 10 funtów. Inne strony internetowe mogą pobierać więcej opłat. Od 9 kwietnia koszt złożenia wniosku o ETA wynosić będzie 16 funtów" - czytamy na GOV.UK. Oznacza to, że Polacy zapłacą za wjazd do UK około 80 złotych.

Rząd informuje też, że każdy podróżny musi uzyskać ETA, wliczając w to niemowlęta i dzieci. Istnieje możliwość składania wniosków za inne osoby. Aby aplikować, potrzebujesz paszportu, z którym podróżujesz (nie może to być fotokopia ani paszport cyfrowy), dostępu do swojego e-maila oraz dostępu do metody płatności (Visa, Mastercard, American Express, JCB, Apple Pay lub Google Pay). Musisz także wgrać lub zrobić zdjęcia paszportu i twarzy osoby składającej wniosek.

