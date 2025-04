Co musisz wiedzieć o bagażu podręcznym w Ryanair? Waga i wymiary 40x20x25

Podstawowa opcja bez dodatkowych opłat w Ryanair to mały bagaż podręczny, który musi zmieścić się pod siedzeniem. Wymiary torby czy plecaka do samolotu, których trzeba bezwzględnie przestrzegać, to:

40 cm x 20 cm x 25 cm

maksymalna waga = 10 kg.

Oznacza to, że odpadają standardowe walizki kabinowe (bo przekraczają wymiary i są dodatkowo płatne - to tak zwany duży bagaż podręczny). Potrzebujesz kompaktowego plecaka, który nie przekracza tych limitów, ale ma dobrze zorganizowaną przestrzeń.

Sama kupiłam właśnie taki w sklepie Puccini - model w rozmiarze S jest całkowicie wystarczający np. na kilkudniowy city break, bo mieści sporo rzeczy i pozwala je uporządkować w przegródkach i kieszonkach. W innych sklepach też znajdziesz propozycje bagażu podręcznego Ryanair, np. Columbia, 4F czy Wings Wings.

Wskazówka od Ryanair dotycząca rozmiarów bagażu samolotowego

Z mojego doświadczenia (i z obserwacji podróżnych na lotnisku), polecam, aby plecak podróżny do samolotu, oprócz idealnego rozmiaru miał:

twarde lub półsztywne ścianki (trzymają formę, ograniczają gniecenie rzeczy w środku),

przegrody, kieszonki ułatwiające organizację rzeczy i utrzymanie porządku,

tylną kieszeń na dokumenty (łatwy dostęp przy kontroli).

Bagaż podręczny w Wizz Air. Ważna waga i wymiary 40x30x20

Wizz Air również pozwala na darmowy mały bagaż podręczny, ale jego dopuszczalne wymiary są trochę inne niż w Ryanairze:

40 cm x 30 cm x 20 cm (wymiary nie obejmują uchwytów/kółek bagażu; jednak kółka mogą zwiększać wymiary bagażu maksymalnie o 5 cm),

maksymalna waga = 10 kg.

Tu mamy nieco więcej miejsca na szerokość - to oznacza, że niektóre plecaki, które są za duże w Ryanair, będą jeszcze mieścić się w limicie Wizz Air.

Sprawdź to dokładnie, zwłaszcza gdy tak jak ja, szukasz tanich biletów i w jedną stronę lecisz jedną linią, a z powrotem drugą. Niektórzy pasażerowie na lotnisku mocno zdziwili się przy kontroli bagażu podręcznego Ryanair.

Ci, którzy nie mieli z tym żadnego problemu, mieli plecak 40x30x20 (wymiary Wizz Air) takiej marki jak Zagatto, Quechua, Wittchen czy Medicine.

Przykładowy bagaż podręczny i jego wymiary do samolotu Wizzair

Idealne cechy plecaka do Wizz Air, oprócz wymiarów to:

możliwość „rozciągnięcia” przestrzeni pakunkowej,

wygodne szelki i uchwyt, pozwalające nosić bagaż jak plecak lub torbę,

dodatkowa kieszeń na laptopa lub tablet.

Co grozi za nadbagaż?

Nadbagaż, czyli sytuacja, w której waga albo rozmiar bagażu podręcznego przekraczają regulaminowe wartości, oznacza konieczność uiszczenia dodatkowej opłaty. Ile ona wynosi?

Na dzień publikacji tego artykułu:

w cenniku Ryanair widnieje informacja o kwocie 13 euro/funtów za każdy dodatkowy kilogram i jest płatna na lotnisku/w biurze obsługi/kiosku,

z kolei cennik Wizzair podaje, że opłata za bagaż nadmiarowy płatna na lotnisku to 13 euro za sztukę za kilogram na dany lot.

Pamiętaj jednak, że nadbagażu można uniknąć. I nie mówię tu o wkładaniu na siebie kilku warstw odzieży, czy chowaniu rzeczy pod płaszczem, lecz o zabranie na pokład dodatkowych przedmiotów całkiem legalnie. Np. na stronie Wizzair jest ich cała lista, która obejmuje:

płaszcz lub koc,

telefon komórkowy,

materiały do czytania podczas lotu,

artykuły wolnocłowe zakupione w hali odlotów po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa,

dla niemowląt (0-2 lat) - wyżywienie na czas lotu i składany wózek dziecięcy lub małe łóżeczko dziecięce (można zabrać do drzwi samolotu lub schodów)

para kul dla pasażerów niepełnosprawnych fizycznie.

Uwaga! Każda linia lotnicza może mieć w tym zakresie własne ograniczenia, dlatego zapoznaj się z regulaminem przed odlotem.

Jaki wybrać plecak podróżny do samolotu?

Niezależnie od tego, czy lecisz z Ryanair, czy Wizz Air, plecak musi być praktyczny. Kiedy wybieram się na krótki city break, zanim dotrę z lotniska do hotelu i rozpocznie się doba hotelowa, zaczynam zwiedzanie (podobnie po wymeldowaniu z pokoju i dotarciu na terminal). A to oznacza sporo chodzenia z plecakiem, dlatego absolutnie musi on być wygodny w użytkowaniu.

Plecak z przegródkami to świetny wybór do samolotu.

Zwróć uwagę na kilka detali:

dobre zamki - warto postawić na podwójne suwaki, najlepiej metalowe, a dla dodatkowego bezpieczeństwa na szyfrowane lub dokupić małą kłódkę,

układ komór - jedna duża komora + kilka mniejszych to absolutny must have, aby dobrze zorganizować rzeczy potrzebne w podróży i na miejscu,

otwieranie jak walizka - idealne, gdy nie chcesz grzebać w głębi plecaka i nie wypakowywać wszystkiego do szafy w pokoju,

wodoodporność - nigdy nie wiadomo, czy nie złapie cię deszcz tuż przed wejściem na pokład, a szkoda, żeby wszystkie rzeczy przemoczyły się nim dotrzesz do celu podróży (można też dokupić pokrowiec na plecak).

Sprawdzone modele plecaków 40x20x25 i 40x30x20

Dzisiaj znalezienie plecaka podróżnego do samolotu nie jest już wyzwaniem.

Sprawdziłam to osobiście, wyszukując konkretne modele po hasłach „bagaż podręczny Ryanair”, czy plecak 40x30x20 (wymiary bagażu podręcznego Wizz Air). Oto co znalazłam:

Plecaki do Ryanair (40x20x25 cm):

Cabin Max Metz 20L

Aerolite Ryanair Backpack

Bag Street Travel Backpack

Plecaki do Wizz Air (40x30x20 cm):

Cabin Max Manhattan Stowaway

Cabin Go Smart Backpack

Wizz Air Approved LUG Backpack

Jeśli powyższe modele są np. poza twoim budżetem, to spokojnie. Jak wspomniałam dzisiaj firmy prześcigają się w sprzedaży bagażu podręcznego do samolotu, w tym plecaków.

Znajdziesz je w ofercie tanich sieciówek, jak Sinsay (składany plecak nawet za niecałe 50 zł), Pier One, na Allegro, Amazonie czy Temu. Śledź także sezonowe oferty Action, Pepco, a nawet Biedronki czy Lidla.

Gdzie kupić idealny plecak podróżny do samolotu?

Warto zacząć od sprawdzonych sklepów, które oferują produkty z dopasowanymi wymiarami i jasnym opisem przeznaczenia:

Allegro - szukaj fraz typu: "plecak 40x20x25 Ryanair", "plecak 40x30x20 Wizz Air"

Ceneo.pl - porównywarka cen z filtrem wymiarów

Empik.com - ma coraz większy dział z akcesoriami podróżnymi

Amazon.pl - duży wybór Cabin Max i Aerolite

Sklep Cabin Max (cabinmax.pl) - specjalizuje się w plecakach do tanich linii

Decathlon - niektóre modele, choć nie dedykowane, mieszczą się w limitach

Czy warto dopłacać za większy bagaż?

Czasem warto, ale jeśli chcesz lecieć tanio i bez niespodzianek, odpowiedni plecak podróżny do samolotu załatwia sprawę. Na weekendowy wyjazd spokojnie zmieścisz przekąski, ubrania, kosmetyki w płynach do 100 ml, ładowarkę i nawet laptop.

Dzięki przemyślanemu pakowaniu i dopasowanemu plecakowi:

oszczędzasz na opłatach bagażowych (nawet 100-150 zł w dwie strony),

unikasz stresu przy bramce,

jesteś szybciej gotowy/-a do wyjścia z lotniska po przylocie.

Dobry plecak podróżny do samolotu to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też komfort podróży i spokój ducha. Gdy latasz mało, unikasz w ten sposób stresu, a gdy latasz dużo inwestycja w plecak zwróci się bardzo szybko. Jeśli wybierasz tanie linie lotnicze, na pewno jesteś gotów na ustępstwa - mniejszy bagaż, ale niższa cena przelotu to argument nie do podważenia dla wielu podróżników.

