Trzęsienia ziemi to zjawiska, które cechuje nieprzewidywalność. Potrafią pozbawić dachu nad głową, a nawet życia, setki ofiar. Wstrząsy w popularnych miejscowościach turystycznych prowadzą ponadto to uszkodzeń cennych zabytków. Przykładem może być trzęsienie ziemi w Nepalu w 2015 roku, które zniszczyło wiele historycznych budowli w Katmandu, w tym wieżę Dharahara i zabytki wpisane na listę UNESCO. W marcu bieżącego roku potężne trzęsienie ziemi w Mjanmie uszkodziło ogrom zabytków, w tym doszło do zawalenia się ważnej buddyjskiej świątyni.