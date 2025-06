Peng Yujiang wybrał się niedawno na testy sprzętu. Wszystko miało odbywać się na ziemi, na wysokości 3000 m, jednak doszło do niespodziewanej sytuacji. "Właśnie kupiłem uprząż do paralotni z drugiej ręki i chciałem ją przetestować, więc przeprowadziłem potrząsanie spadochronem na ziemi. Po chwili wiatr nagle się rozhulał i wzniósł mnie w powietrze. Próbowałem wylądować tak szybko, jak to możliwe, ale nie mogłem. Unosiłem się wyżej i wyżej, aż trafiłem do wnętrza chmury" - opowiada chiński paralotniarz.

Do sytuacji doszło 24 maja w górach Qilian Shan. 55-latek został dosłownie porwany przez chmury. Prąd powietrza uniósł go na wysokość około 8473 metrów n.p.m., czyli zaledwie 376 m niżej niż szczyt Mount Everest. To niezwykle niebezpieczna dla zdrowia wysokość, na której występują problemy z oddychaniem z powodu rozrzedzonego powietrza. Na takiej wysokości himalaiści używają już zwykle aparatów tlenowych. Temperatura spada zaś nawet do -40°C, co grozi odmrożeniem. Nic więc dziwnego, że mówi się o tym "strefa śmierci".