Samsung Unpacked. Jakie nowości zobaczymy w trakcie konferencji?

Druga z tegorocznych konferencji Unpacked odbędzie się 10 lipca w Paryżu. Pierwsze wydarzenie miało miejsce w styczniu i przyniosło nam premierę smartfonów z serii Galaxy S24. Tym razem zobaczymy więcej produktów. Jakie nowości przygotował producent z okazji letniej konferencji?

Składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 6 i Z Flip 6

Wśród najważniejszych nowości, które Samsung planuje pokazać na Unpacked w Paryżu, są składane smartfony. Zobaczmy dwa nowe modele i są to Galaxy Z Fold 6 oraz Z Flip 6. Na ich temat wiadomo już całkiem sporo, bo kilka dni temu doszło do ogromnego przecieku i do sieci przedostały się liczne materiały prasowe poświęcone tym sprzętom.

Samsung Galaxy Z Fold 6 to większy i zarazem droższy z dwóch nowych smartfonów marki. Urządzenie wprowadzi liczne udoskonalenia względem poprzedniej generacji i dotyczy to nie tylko podzespołów. Telefon ma dwa ekrany Dynamic AMOLED 2X, które przede wszystkim zaoferują 1,5 razy większą jasność na poziomie do 2600 nitów. Za obliczenia ma odpowiadać mocny procesor Snapdragon 8 Gen 3, który będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5x.

Zdjęcie Składany smartfon Samsung Galaxy Z Fold 6. / Samsung / materiały prasowe

Samsung Galaxy Z Fold 6 ma również przeprojektowany zawias Slim Flex łączący obie części konstrukcji. Smartfon po złożeniu ma tylko 12,1 mm grubości. Obudowa spełnia założenia normy IP48, a więc chroni nie tylko przed wodą, ale również pyłem. Bateria bez zmian i nadal ma pojemność 4400 mAh.

Samsung w składanym smartfonie Galaxy Z Fold 6 umieścił potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z 12-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw obsługujący potrójny zoom optyczny współpracuje z sensorem 10 MP. Podobnie jest w przypadku przedniej kamerki. Ta druga, która została schowana pod rozkładanym ekranem, jest 4-megapikselowa.

Samsung Galaxy Z Flip 6 to tańszy ze smartfonów. To urządzenie ma wyróżniać się na tle poprzednika przede wszystkim większą baterią oraz bardziej kompaktową obudową. Pod nią umieszczono akumulator o pojemności 4000 mAh. Producent deklaruje na jednym naładowaniu nawet 23 godziny odtwarzania wideo.

Zdjęcie Samsung Galaxy Z Flip 6. / Samsung / materiały prasowe

Konstrukcja Galaxy Z Flip 6 jest bardziej kompaktowa (po złożeniu ma tylko 14,9 mm), ale nie przeszkodziło to w zapewnieniu normy ochronnej IP48. Wykorzystano również mocne szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Przekątne ekranów nie uległy zmianie i nadal mają 6,7" oraz 3,4". Na uwagę zasługuje także udoskonalony aparat fotograficzny z 50-megapikselowym sensorem, który ma m.in. pozwolić na robienie lepszych zdjęć po zmroku.

W obu telefonach nie zabraknie także pakietu funkcji Galaxy AI opartych na sztucznej inteligencji. Do opcji wprowadzonych wraz z serią Galaxy S24 z pewnością dołączą kolejne, które będą częścią aktualizacji One UI 6.1.1. Niestety przy okazji czekają nas podwyżki. Plotki mówią o tym, że ceny wzrosną o 100 dolarów względem modeli Z Fold 5 i Z Flip 5. To oznacza, że powinniśmy spodziewać się kwot 1899 (Z Fold 6) i 1099 dolarów (Z Flip 6).

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 7 i Ultra

W trakcie Unpacked zobaczymy także nowe smartwatche. Będą to zegarki z serii Samsung Galaxy Watch 7 oraz nowość w portfolio, którym będzie model Ultra. Tańsze urządzenia otrzymają m.in. nowszy procesor Exynos 1000 wykonany w 3-nm litografii (pierwszy taki czip Koreańczyków) oraz lepsze baterie. Skupmy się jednak na nowym produkcie.

Zdjęcie Smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra. / Samsung / materiały prasowe

Samsung Galaxy Watch Ultra to nowość w portfolio smartwatchy marki, którym firma chce rywalizować z Apple Watch Ultra. To konkretny zegarek zamknięty we wzmocnionej obudowie, która m.in. zapewnia wodoszczelność na poziomie 10 ATM. Urządzenie ma również duży ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,5 cala i jasności maksymalnej do 3000 nitów oraz baterię o pojemności aż 590 mAh. Obudowa spełnia założenia normy militarnej MIL-STD-810H i zapewni ochronę na poziomie IP68. Smartwatch ma być nieco tańszy od topowego zegarka Apple. W Europie trzeba będzie zapłacić 699 euro.

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień, którym firma pochwaliła się już w trakcie pierwszej z tegorocznych konferencji Unpacked w styczniu. Potem pokazano go także pod koniec lutego na MWC 2024. Latem sprzęt ma trafić na rynek, ale będzie drogi. Ostatnie przecieki mówią o cenie na poziomie aż 449 euro.

Zdjęcie Samsung Galaxy Ring pokazany w trakcie MWC 2024. / Samsung / materiały prasowe

Inteligentny pierścień Samsunga zapewni wiele funkcji z zakresu śledzenia aktywności użytkowników i zaoferuje głęboką integrację z platformą Zdrowie. Wszystko to potrafią smartwatche, ale w tym przypadku będzie to gadżet o bardziej kompaktowych rozmiarach. Sporo mówi się także o dodatkowej subskrypcji, która da dostęp do dodatkowych funkcji.

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 3 i 3 Pro

Na koniec czeka nas premiera nowych słuchawek bezprzewodowych. Prawdopodobnie zobaczymy dwa modele - Samsung Galaxy Buds 3 i wersję Pro. Wiemy, że wizualnie mają one przypominać AirPodsy firmy Apple. Spodziewajmy się różnych ulepszeń względem poprzedniej generacji oraz nowego designu, który obejmuje również dołączone pudełeczka do ładowania.

Zdjęcie Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 3 Pro. / X.com/Ice Universe / materiał zewnętrzny

Gdzie oglądać Samsung Unpacked?

Konferencja Samung Unpacked odbędzie się 10 lipca w Paryżu i wiemy, że wydarzenie będzie można oglądać na żywo. Transmisja zostanie udostępniona na stronie producenta, jak i jego kanale w serwisie YouTube. Start zaplanowano na godzinę 15:00.

Niedługo po wydarzeniu powinna ruszyć przedsprzedaż, która pewnie pozwoli nieco zaoszczędzić. Już teraz producent oferuje do 250 zł zniżki na zakup premierowych urządzeń i w tym celu trzeba zapisać się na stronie firmy. Zawartość zestawów przedsprzedażowych nie jest na razie znana.