Spis treści: Streamingi i subskrypcje: studenci mogą liczyć na zniżki Chatboty AI: czy są zniżki dla studentów? Spotify student Apple Music Student TIDAL Student Deezer Student YouTube Premium Student Microsoft 365 (Office) Adobe Creative Cloud

Streamingi i subskrypcje: studenci mogą liczyć na zniżki

Platformy cyfrowe coraz częściej oferują specjalne taryfy dla osób studiujących, traktując je jako ważną grupę przyszłych użytkowników. Zniżki obejmują przede wszystkim serwisy streamingowe, oprogramowanie do pracy i nauki oraz usługi działające w chmurze, w tym narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. W praktyce oznacza to niższe ceny abonamentów, darmowe okresy próbne lub dodatkowe funkcje dostępne wyłącznie dla studentów. Warunkiem skorzystania z takiej oferty jest zazwyczaj potwierdzenie swojego statusu, które odbywa się przez specjalne systemy weryfikacyjne, takie jak SheerID czy UNiDAYS, albo poprzez uczelniany adres e-mail.

Dla wielu firm jest to element przemyślanej strategii. Użytkownicy, którzy zaczynają korzystać z danej usługi jeszcze w trakcie studiów, często pozostają przy niej także po wejściu na rynek pracy i przechodzą na standardowe, płatne abonamenty. Jednocześnie poszczególne platformy stosują różne modele zniżek. Niektóre oferują obniżoną cenę nawet przez cztery lata studiów, inne z kolei nie mają indywidualnych planów i udostępniają swoje narzędzia wyłącznie w ramach programów współpracy z uczelniami.

Chatboty AI: czy są zniżki dla studentów?

W przeszłości Google oferował studentom specjalną promocję obejmującą 12 miesięcy bezpłatnego dostępu do pakietu Google AI Pro, który zapewnia rozszerzone funkcje Gemini oraz 2 TB przestrzeni w usłudze Google One. Z oferty mogli korzystać również studenci w Polsce, jednak obecnie program nie jest już dostępny dla nowych użytkowników. Standardowa subskrypcja Google AI Pro kosztuje dziś około 89-100 zł miesięcznie, dlatego osoby, które nie aktywowały wcześniejszej promocji, korzystają z usługi na zwykłych zasadach (pierwszy miesiąc jest darmowy).

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku ChatGPT. OpenAI nie prowadzi indywidualnego planu studenckiego dostępnego dla użytkowników w Polsce. Platforma oferuje standardowe pakiety dla wszystkich, takie jak Free, Go, Plus czy Pro, które mają taką samą cenę niezależnie od statusu użytkownika. Najpopularniejszy plan ChatGPT Plus kosztuje około 20 dolarów miesięcznie, czyli w przybliżeniu 80-90 zł. W środowisku akademickim narzędzie może być udostępniane w ramach programu ChatGPT Edu, jednak w tym modelu dostęp zależy od tego, czy dana uczelnia wykupi licencję dla swoich studentów i pracowników.

Spotify student

Spotify oferuje w Polsce plan Premium Student, który kosztuje 14,49 zł miesięcznie. Standardowa subskrypcja Premium Individual to obecnie około 29,99 zł miesięcznie. Oferta obejmuje pierwszy miesiąc bez opłat i może obowiązywać maksymalnie przez cztery lata, jednak co 12 miesięcy trzeba ponownie potwierdzić status studenta.

Apple Music Student

Apple prowadzi w Polsce plan studencki Apple Music w cenie 11,99 zł miesięcznie. Dla porównania standardowy abonament Apple Music dla jednej osoby kosztuje 21,99 zł miesięcznie. Zniżka wynosi więc niemal połowę ceny, a użytkownik może korzystać z niej maksymalnie przez 48 miesięcy. W pakiecie znajduje się także dostęp do Apple TV+ bez dodatkowej opłaty.

TIDAL Student

Serwis TIDAL oferuje plan studencki w cenie 10,99 zł miesięcznie dla wersji TIDAL Premium. Standardowy abonament tej usługi kosztuje około 21,99 zł miesięcznie. Status studenta trzeba potwierdzać co 11 miesięcy, aby utrzymać obniżoną cenę.

Deezer Student

Plan Deezer Student kosztuje 9,99 zł miesięcznie, podczas gdy standardowy Deezer Premium to 19,99 zł miesięcznie. Pierwszy miesiąc dostępu do usługi jest darmowy.

YouTube Premium Student

YouTube oferuje w Polsce plan studencki dla YouTube Premium w cenie 24,99 zł miesięcznie. Standardowa subskrypcja tej usługi kosztuje 37,99 zł miesięcznie, więc zniżka wynosi około jedną trzecią ceny. Oferta obejmuje brak reklam, dostęp do YouTube Music Premium oraz możliwość pobierania filmów do oglądania offline. Zniżka może obowiązywać maksymalnie przez cztery lata, z obowiązkową weryfikacją statusu studenta co 12 miesięcy.

Microsoft 365 (Office)

Microsoft oferuje studentom dwa główne sposoby tańszego korzystania z pakietu Office. Pierwszy to bezpłatny pakiet Office 365 Education dostępny dla osób posiadających uczelniany adres e-mail; obejmuje on aplikacje takie jak Word, Excel czy PowerPoint w wersji online. Drugi to płatny Microsoft 365 Personal, który w standardowej wersji kosztuje około 299 zł rocznie, jednak w promocjach bywa dostępny taniej, często w pakietach oferowanych bezpośrednio przez uczelnie.

Adobe Creative Cloud

Adobe oferuje jedną z największych zniżek edukacyjnych na rynku oprogramowania. Studenci mogą korzystać z pełnego pakietu Creative Cloud w cenie 19,99 dolarów miesięcznie w pierwszym roku, podczas gdy standardowa subskrypcja dla użytkownika indywidualnego kosztuje około 60 dolarów miesięcznie. Po upływie okresu promocyjnego cena rośnie do 39 dolarów, ale nadal pozostaje wyraźnie niższa niż w standardowej ofercie dla klientów indywidualnych.

