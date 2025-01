Donald Trump i Elon Musk chcą sprowadzić astronautów NASA uwięzionych na ISS.

Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował w platformie Truth Social, że poprosił Elona Muska oraz jego firmę SpaceX o pomoc w sprowadzeniu dwójki astronautów NASA z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie utknęli w 2024 r. W rzeczywistości jest to próba uderzenia w administrację Joego Bidena, którego wspomniana dwójka obwinia za całą sytuację.

Cała sytuacja rozpoczęła się na początku czerwca zeszłego roku, kiedy to odbył się pierwszy lot załogowy kapsułą Starliner. Statek Boeinga zabrał na Międzynarodową Stację Kosmiczną dwójkę amerykańskich astronautów. Są to Suni Williams oraz Butch Wilmore, którzy mieli przebywać na ISS przez około dwa tygodnie. Tymczasem są tam do dziś.