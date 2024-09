Spis treści: 01 Jak sprawdzić, czy w telefonie jest wirus?

02 Jak usunąć wirusy z telefonu za darmo w telefonach z Androidem?

03 Zapobieganie wirusom w telefonie

Jak sprawdzić, czy w telefonie jest wirus?

To pytanie, które najczęściej zadają sobie osoby, które niepokoi nietypowe zachowanie posiadanego urządzenia mobilnego. Do takich nietypowych zachowań należeć mogą:

powolne działanie systemu operacyjnego,

nietypowe zwiększone zużycie baterii,

nadmierne wykorzystanie danych,

pojawianie się niekontrolowanych reklam,

samoistne instalowanie nietypowych aplikacji.

Jeżeli zaobserwowałeś takie problemy w swoim telefonie i podejrzewasz, że smartfon jest zawirusowany, wtedy natychmiast podejmij odpowiednie kroki. Oto kilka propozycji:

aktualizacja systemu operacyjnego oraz aplikacji zainstalowanych na telefonie komórkowym,

skanowanie telefonu za pomocą specjalistycznego oprogramowania antywirusowego, które pobrać można z dedykowanych sklepów z aplikacjami (App Store czy Google Play), gdzie dostępne są aplikacje darmowe oraz płatne,

zweryfikowanie uprawnień w zainstalowanych w telefonie aplikacji, które mogą posiadać zgody na działanie w tle lub gromadzenie danych.

Jak usunąć wirusy z telefonu za darmo w telefonach z Androidem?

Zanim przystąpimy do poszukiwania płatnych, specjalistycznych narzędzi do usuwania wirusów z telefonów z Androidem, warto w pierwszej kolejności zdecydować się na dostępne bezpłatne rozwiązania.



Co możesz zrobić w takim wypadku?

Po pierwsze włącz w swoim smartfonie tryb awaryjny. Pozwoli on na wyłączenie wszelkich aplikacji działających w tle urządzenia mobilnego, co ułatwi znalezienie złośliwego i niechcianego oprogramowania. Następie odinstaluj podejrzane aplikacje, które pojawiły się w naszym telefonie, bez naszej zgody i wiedzy.

Jeżeli to nie pomoże, wtedy pozostaje nam jeszcze resetowanie urządzenia mobilnego do ustawień fabrycznych. Wybierając tą opcję należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej wszystkich danych, na których nam zależy, ponieważ reset do ustawień fabrycznych doprowadzi do usunięcia wszelkich danych telefonu.

Jak usunąć wirusy z iPhone'a?

Jak usunąć wirusy z telefonu za darmo w telefonach z systemem operacyjnym iOS? To proste. Możliwości są praktycznie identyczne jak w telefonach z systemem operacyjnym Android.

Aby usunąć wirusy z telefonu należy przeskanować posiadanego iPhone'a specjalistycznymi aplikacjami, które pomogą w wykryciu niechcianego oprogramowania. Koniecznie trzeba też odinstalować wszelkie aplikacje, które mogą wydawać się nam podejrzane lub, które pojawiły się na naszym urządzeniu mobilnym bez naszej zgody i wiedzy.

W ostateczności należy przywrócić ustawienia fabryczne.

Aby uniknąć problemów warto regularnie aktualizować system iOS do najnowszej dostępnej wersji tak, aby telefon zabezpieczony był najnowszymi formami bezpieczeństwa, oferowanymi przez producenta Apple,

Zapobieganie wirusom w telefonie

Aby zabezpieczyć telefon przed wirusami, należy stosować się do kilku zasad bezpiecznego korzystania z urządzenia mobilnego, mianowicie:

1. Pobieraj aplikacje, wyłącznie z oficjalnych sklepów producentów (np. AppStore, czy Google Play), które muszą spełniać określone normy i procedury, dzięki czemu ryzyko pobrania złośliwego oprogramowania jest minimalne.

2. Nie klikaj w podejrzane linki i nie otwieraj załączników, które dostajesz od nieznanych nadawców, np. w wiadomościach sms lub e-mailach.

3. Zainstaluj aplikację antywirusową, która systematycznie skanuje i przeszukuje telefon w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.

4. Stwórz kopię zapasową, która pozwoli na zachowanie cennych danych, gdy telefon zostanie zainfekowany wirusem.

5. Twórz silne hasła, które zapobiegać będą włamaniom do urządzenia.

6. Włącz dwuetapowe logowanie do wszelkich kont, aplikacji i stron.

7. Bądź ostrożny przy logowaniu do publicznych sieci Wi-Fi, zwłaszcza w trakcie logowania się do aplikacji bankowych.

8. Systematyczne weryfikuj uprawnienia zainstalowanych w telefonie aplikacji.

9. Włączaj Bluetooth albo NFC wyłącznie w razie potrzeby.

10. Wyloguj się z kont po zakończeniu korzystania z aplikacji lub strony.

