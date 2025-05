Jak wyglądają nowe ikony Microsoft Office?

Jak to najczęściej bywa w przypadku zmiany ikon aplikacji Microsoft Office, są one zarówno nowe, jak i znajome. Podstawowe kształty, kolory, litery i formy pozostają w dużej mierze takie same, ale zmienia się ich styl i otoczka. Wciąż obowiązująca ikonografia odzwierciedla stylistykę Fluent Desing System, którą Microsoft wprowadził w czasach Windows 10 (w 2015 roku i kolejnych latach). Mamy tu więc nadal sporo płaskich, jednokolorowych elementów, ale z subtelnym efektem głębi i zaokrąglonymi rogami. Wskazuje to na jeszcze niepełne odejście od Flat Design.

Wzory ikon Office z 2018 roku powstały w następstwie po dużo bardziej płaskich ikonach wprowadzonych 5 lat wcześniej w Office 2013. W międzyczasie ukazały się jeszcze wersje 2016, 2019, 2021 i 2024. Z kolei pakiety Office 365 i Microsoft 365 rozwijały się płynnie - w przeciwieństwie do wersji wieczystych Office'a, z których każda kolejna jest osobnym produktem.

W nowych ikonach już dość mocno odczuwamy wpływ stylistyki widocznej w Windows 11. Microsoft Design nadal określa ją jako Fluent Design System, choć to już jego kolejna iteracja o nazwie Fluent Illustration. Kształty są jeszcze bardziej zaokrąglone, wprowadzono więcej gradientów kolorów oraz cieni, co tworzy jeszcze większy efekt 3D. Wrażenia płaskości czy monochromatyzmu odeszły już zupełnie w niepamięć.

Udostępnione przez Microsoft ikony to na razie tylko wersje zapoznawcze, na temat których firma pragnie zebrać feedback. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną wypuszczone. Jeśli zyskają przychylność recenzentów, to możliwe, że trafią do aplikacji Microsoft 365 jeszcze w tym roku. Stacjonarny pakiet Office 2024 raczej już nie może liczyć na odświeżenie, więc w przypadku tego produktu nowe ikony może dostać dopiero Microsoft Office 2026 lub 2027 - w zależności od tego, w którym roku wyjdzie kolejna wersja.

Sztuczna inteligencja pozwala powiększyć obraz

Microsoft nie zaprezentował jeszcze nowych ikon wszystkich aplikacji i usług, których w Office/Microsoft 365 jest lekką ręką kilkadziesiąt. Na zrzutach ekranu widzimy odświeżone wersje ikon aplikacji Teams, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint i prawdopodobnie Microsoft Defender. Grafiki są dość niskiej rozdzielczości, umieszczone na białym tle i z mocną kompresją JPEG. Nie można więc tak łatwo użyć ich jako ikony, podmieniając je we właściwościach skrótu. Ale od czego jest sztuczna inteligencja? W końcu słynne "Enhance!" z seriali kryminalnych stało się możliwe.

Nie czekając na oficjalny drop od Microsoftu, użytkownik Thunder_Ruler0 na subreddicie Windows 11 udostępnił własne rendery powiększonych i wygładzonych ikon Office w oparciu o to, co wysłał Microsoft. "Żeby było jasne, nic z tego nie pochodzi oficjalnie od Microsoftu. Wyczyściłem wyciekłe ikony, downscale'owałem i upscale'owałem je, wyczyściłem i następnie użyłem SORA (DALL-E 3), aby wygenerować ponownie te wyciekłe ikony, używając mojego własnego materiału referencyjnego w wysokiej rozdzielczości" - pisze autor.

Nowe ikony Office powiększone za pomocą narzędzia AI Thunder_Ruler0 materiał zewnętrzny

Thunder_Ruler0 pisze, że spędził ponad 2 godziny, wygładzając rendery i upewniając się, że są bezbłędne. Jeśli zastosować je jako ikony na PC, nie dostrzeżemy żadnych wad, ale mogą być one widoczne po dużym powiększeniu. Tak czy inaczej jest to ciekawy przykład tego, co potrafią dziś modele generowania obrazu sztucznej inteligencji. Upscaling AI (czyli powiększanie bez utraty jakości) był już możliwy kilka lat temu, ale algorytmy były niedoskonałe. Obecnie ich funkcje generatywne - w tym przypadku wypełniające brakujące luki, domyślając się, co może najlepiej pasować - stoją na dużo wyższym poziomie.

Autor renderów udostępnia powiększone ikony w formie plików PNG na swoim dysku Google. Pozwala to podmienić ikony aplikacji Office już teraz, nie czekając na oficjalną aktualizację. Ręcznie można jednak zmienić tylko ikony skrótów, a ikonografia widoczna wewnątrz aplikacji pozostanie taka sama.

