Swiss poleci z lotniska w Poznaniu. Oferują nowy kierunek

Polacy mają się z czego cieszyć - w ostatnich tygodniach co rusz pojawiają się informacje o nowych kierunkach, które poszerzają ofertę linii lotniczych latających z wielu polskich porów. Niedawno wspominaliśmy m.in. o poszerzeniu siatki połączeń PLL LOT z lotniska w Krakowie, nowych kierunkach oferowanych przez Wizz Air z Gdańska i z Wrocławia, czy o zimowych połączeniach oferowanych z Polski m.in. przez Air Arabia i Ryanair.

Również Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego się rozrasta. Obok popularnych linii latają stąd także m.in. KLM Royal Dutch Airlines, Scandinavian Airlines czy FlyDubai. Tera do tej grupy dołącza kolejny przewoźnik. Z poznańskiego lotniska latać będzie linia Swiss International Air Lines, która zaoferuje podróżnym z Polski nowe bezpośrednie połączenie. Swiss będzie kursował z Poznania do największego miasta Szwajcarii - Zurychu.

Odloty z portu Poznań-Ławica. Bilety lotnicze do Zurychu

Poznań-Ławica to międzynarodowy port lotniczy, który znajduje się 7 km od centrum miasta i ok. 8,5 km od dworca PKP. Poznańskie lotnisko obsługuje zarówno loty pasażerskie, jak i czarterowe. Swiss International Air Lines z siedzibą w Zurychu należy do grupy Lufthansa i działa od 2002 roku. Swiss szczycie się dysponowaniem jedną z najnowocześniejszych flot samolotów w Europie. W jej skład wchodzą głównie Airbusy (m.in. A220, A340, A350), a także Boeingi 777.

- Trasa ta połączy Wielkopolskę bezpośrednio ze Szwajcarią, zapewniając wygodny dostęp do Zurychu i globalnego hubu SWISS. Dzięki rozbudowanej siatce połączeń międzykontynentalnych - do Ameryki Północnej i Południowej, Afryki oraz Azji - a także gęstej siatce europejskiej, nowe połączenie przyniesie korzyści zarówno pasażerom biznesowym, jak i podróżującym turystycznie - powiedział Rhonen Azoulay, General Manager Czechia & Poland Lufthansa Group.

Loty Poznań-Zurych ze Swiss będą realizowane trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, czwartki i niedziele. Inauguracja nowego kierunku z poznańskiego lotniska będzie miała miejsce wraz ze startem letniego rozkładu lotów - w marcu 2026 roku. Pierwszy lot ze Swiss do Zurychu zaplanowano konkretnie na 29 marca 2026 roku. Bilety będzie można nabyć m.in. na stronie przewoźnika. Jest tam też opcja kalkulatora bagażu, a także możliwość odprawy online. Jest ona dostępna również za pomocą aplikacji Swiss.

Jaka jest pogoda w Zurychu? Atrakcje, waluta, dokumenty, loty

Zurych to największe miasto Szwajcarii, znane z pięknego Jeziora Zuryskiego, zabytkowych budynków, eleganckiej Bahnhofstrasse i przeszło 100 galerii oraz ponad 50 muzeów, np. Kunsthaus czy Muzeum Narodowe. Warto też zajrzeć na wzgórze Uetliberg, skąd roztacza się panorama Alp.

Pogoda w Zurychu jest umiarkowana - latem temperatury to średnio ok. 25°C, zimą spadają w okolice zera, rzadko poniżej. W górach często leży śnieg. Jesień i wiosna są łagodne, choć bywa, że dość deszczowe.

Aby podróżować do Szwajcarii w celach turystycznych, wystarczy dowód osobisty lub paszport (maksymalnie 90 dni pobytu) - kraj należy do strefy Schengen. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Obowiązującą walutą w Szwajcarii jest frank szwajcarski (CHF).

Więcej ważnych informacji na temat podróży do Szwajcarii można znaleźć na gov.pl.

