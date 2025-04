Samolot z Bali zawrócił nad oceanem. Pasażerka nie mogła wytrzymać

Samolot tanich linii lotniczych Jetstar przewożący ponad 200 osób leciał z Bali w Indonezji do Melbourne w Australii, gdy musiał zawrócić z powodu niesfornej pasażerki. Do incydentu doszło nad Oceanem Indyjskim. To już kolejna sytuacja, w której samolot zamiast dolecieć do celu, musiał zawracać. Co tym razem wywinął pasażer?