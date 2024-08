Defilada 15 sierpnia w Warszawie. Gdzie się odbędzie i o której?

Defilada Wojska Polskiego 15 sierpnia w Warszawie przejdzie Wisłostradą. Defiladę będzie można obserwować od Cytadeli Warszawskiej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Rozpoczęcie defilady będzie miało miejsce o godzinie 14.00.

Wybierając się na defiladę Wojska Polskiego w Warszawie, należy pamiętać o ograniczeniach w komunikacji. Od godz. 18.00 14 sierpnia do godz. 18.00 15 sierpnia zamknięte będą następujące ulice:

Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się)

Jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina

Gwiaździsta od ulicy Podleśnej do Wisłostrady

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się, a z ulicy Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona),

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się)

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Grodzka i Nowy Zjazd od alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się)

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się)

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się)

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się)

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się)

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się)

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Od godz. 8.00 do 15.00 15 sierpnia zamknięty będzie także Most Gdański (z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach wraz z likwidacją przystanków autobusowych i tramwajowych na moście). Od godz. 13.00 do 16.00 zamknięty zostanie także Most Śląsko-Dąbrowski (z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach). W czasie defilady Wojska Polskiego w Warszawie niewykluczone są zamknięcia także innych ulic.

Zdjęcie Zalecenia Ministerstwa Obrony Narodowej jak najlepiej dostać się na defiladę Wojska Polskiego w Warszawie / @MON_GOV_PL / Twitter