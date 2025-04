Cła Trumpa sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Tymi najwyższymi obłożono towary z państw, które zdaniem administracji USA same nakładają wysokie cła na towary amerykańskie albo tworzą inne bariery i utrudnienia dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Aby zdążyć przed 9 kwietnia i uniknąć wysokich opłat, Apple wypełnił iPhone'ami i innymi produktami z Indii aż 5 samolotów cargo. W ciągu 3 dni, w ostatnim tygodniu marca poleciały one do USA.

Aby uniknąć wzrostu kosztów celnych, gigant z Cupertino szybko przeniósł zapasy magazynowe z fabryk w Indiach i Chinach do Stanów Zjednoczonych. "Fabryki w Indiach, Chinach i innych kluczowych lokalizacjach dostarczały produkty do USA w oczekiwaniu na wyższe cła" - mówi jedno ze źródeł.

Na to samo zdecydowali się także inni producenci i sprzedawcy, wliczając w to Nintendo, którego ponad połowa sprzętu eksportowanego do USA pochodzi z Wietnamu i Kambodży. Japoński producent sprowadził do Stanów ponad 383 tysięcy egzemplarzy konsoli Nintendo Switch 2 jeszcze w styczniu w obawie przed cłami.