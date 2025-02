Nauka to nie szkolne zadania rozwiązywane godzinami, to nie zapamiętywanie reguł fizycznych, nazw rzek, czy budowy komórek. Choć w żadnym stopniu nie neguję potrzeby kształcenia młodych ludzi w szkole, to nie zawsze jest to miejsce, gdzie zaczyna się nauka. Prawdziwa nauka to ciekawość świata, to nieodparta pokusa poznania jak on funkcjonuje. Ale to również zmaganie się z trudami rozwiązania wielu zagadek i przeciwnościami, zwłaszcza wtedy, gdy odkryjemy coś, co wywraca do góry dotychczasowe teorie.