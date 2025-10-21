Kolejne połączenia lotnicze z Polski. PLL LOT ogłosił nowość

Poprawia się komfort latania pasażerów z Polski - kolejne polskie porty lotnicze wprowadzają nowoczesne systemy kontroli bezpieczeństwa, dzięki którym znoszone są limity dotyczące przewozu płynów w bagażu podręcznym. Znikają także niektóre dodatkowe opłaty, a standard obsługi rośnie, czyniąc latanie z Polski coraz bardziej wygodnym i przystępnym. Dochodzi do tego siatka połączeń lotniczych z Polski - oferta przewoźników zyskuje na różnorodności i z roku na rok staje się coraz ciekawsza.

Z krajowych lotnisk możemy dziś polecieć niemal w każdy zakątek świata, zarówno do największych metropolii, jak i do mniejszych, turystycznych miejscowości. Co ważne, coraz więcej kierunków dostępnych jest bezpośrednio, bez konieczności przesiadek, co znacząco skraca czas podróży. Niedawno pisaliśmy o nowych połączeniach Wizz Air z lotniska w Gdańsku i we Wrocławiu, czarterze z Portu Lotniczego Poznań-Ławica, a także rosnącej ofercie PLL LOT, w tym niedawnego ogłoszenia całorocznego połączenia do Norwegii - Stavanger. Teraz właśnie ten przewoźnik ogłosił kolejną już nowość - bezpośredni lot do "jabłkowej stolicy".

Warszawa-Ałmaty. PLL LOT zabieraPolaków do Kazachstanu

Polskie Linie Lotnicze LOT zakomunikowały uruchomienie sprzedaży biletów na bezpośrednie loty do miasta Ałmaty w Kazachstanie. To kolejne połączenie LOT w tamtym kierunku - przewoźnik obsługuje już loty do Astany, obecnej stolicy Kazachstanu. Połączenie z miastem Ałmaty, dawną stolicą Kazachstanu, będzie obsługiwane w sezonie letnim cztery razy w tygodniu z wylotem z Warszawy (Lotnisko Chopina - WAW). W sezonie zimowym połączenia realizowane będą trzy razy w tygodniu.

Choć Ałmaty straciło status stolicy Kazachstanu, to jednak wciąż nazywane jest "stolicą jabłka" i zielonym sercem kraju. Dla mieszkańców Ałmaty szczególne znaczenie ma bowiem właśnie ten owoc, będący symbolem dziedzictwa i lokalnej dumy. Widać to w licznych miejskich detalach - pomnikach, rzeźbach czy fontannach, jak ta na wzgórzu Kok Tobe. Na szczyt, gdzie czeka wiele atrakcji, można wjechać kolejką gondolową. Znajduje się tam m.in. 30-metrowe diabelskie koło, jedyna w kraju kolejka górska, mini zoo oraz centrum SPA. Z tego miejsca rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na miasto, w którym natura i nowoczesna zabudowa tworzą harmonijną całość.

Loty z Polski do Kazachstanu. Połączenia bezpośrednie z Warszawy

Wyloty z Warszawy do Ałmaty odbywać się będą o godzinie 22:40 we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Loty powrotne do Polski zaplanowano na poniedziałki, środy, piątki i niedziele, z odlotem z Ałmaty o 9:20 czasu lokalnego. Podróż na trasie WAW-ALA potrwa około 6,5 godziny, natomiast rejs powrotny będzie dłuższy o mniej więcej godzinę.

Z Warszawy do Ałmaty polecimy cztery razy w tygodniu w sezonie letnim oraz trzy razy w tygodniu w sezonie zimowym. PLL LOT materiał zewnętrzny

Połączenia obsłużą nowoczesne i komfortowe samoloty Boeing 737 MAX 8 - dwusilnikowe, wąskokadłubowe samoloty odrzutowe z regulowanymi zagłówkami, portami USB i pojemnymi schowkami na bagaż. Inauguracyjny rejs zaplanowany został na przyszły rok - na 31 maja 2026 r. Najtańsze bilety do Ałmaty zaczynają się od ok. 1000 zł za osobę w jedną stronę. Planując podróż, warto pamiętać, że walutą Kazachstanu jest tenge kazachskie (KZT).

Kiedy jechać i co robić w Kazachstanie? Ałmaty dla biznesu i rozrywki

Ałmaty to niedoceniane miasto, które może okazać się interesującym miejscem zarówno z perspektywy biznesowej, jak i po prostu na urlop. Ałmaty, największe miasto Kazachstanu, stanowi bowiem kulturalne, biznesowe i artystyczne serce kraju. Zachwyca bulwarami, muzeami oraz galeriami sztuki i bogactwem restauracji i kawiarni, gdzie na smakoszy czeka różnorodność przysmaków.

W krajobrazie miasta wyróżnia się jego architektura, bo historyczne budynki i szerokie aleje harmonijnie współgrają z nowoczesnymi drapaczami chmur, tworząc wyjątkową mozaikę tradycji i współczesności, rozlokowaną na tle gór Ałatau Zailijski, pasma w łańcuchu Tienszan. Góry oferują liczne trasy trekkingowe, a z Ałmaty można wyruszyć też na szereg wycieczek, by podziwiać okoliczną przyrodę - kaniony i jeziora, np. Wielkie Jezioro Ałmatyńskie o lazurowych wodach. Warto też rozważyć wypad na narty - kazachski ośrodek narciarski Shymbulak w Ałmaty oferuje zróżnicowane trasy oraz nowoczesne kolejki linowe. Wiele blogów podróżniczych poleca Ałmaty jako idealne miejsce nawet na weekendowy wypad. Szczególnie że pogoda w Kazachstanie sprzyja zarówno letniemu wypoczynkowi (czerwiec-sierpień to ok. 25 stopni Celsjusza), jak i zimowym szaleństwom (grudzień-luty to temperatury sięgające nawet -10 stopni Celsjusza).

Stacja narciarska Shymbulak. Z ostatniego przystanku kolejki gondolowej jest świetny widok na Ałmaty. INTERIA.PL

Bilety na połączenia PLL LOT na trasie Warszawa-Ałmaty są już dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tym na stronie lot.com, w LOT Contact Center i w biurach LOT Travel.

Przygody na lotniskach. Jakie nietypowe usługi oferują podróżnym linie lotnicze? Polsat Polsat