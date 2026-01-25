Ferie zimowe to czas, który sprzyja wypoczynkowi. Stosowny wyjazd trzeba jednak zaplanować, następnie udać się na miejsce i potem zacząć korzystać z dostępnych atrakcji. Planowanie wypoczynku ułatwiają różne aplikacje. Wybraliśmy te, które warto zainstalować na telefonie.

Aplikacje, które ułatwiają rezerwacje miejsc pobytu

Nasz wypoczynek musimy rozpocząć od planowania miejsca pobytu. Oferta jest przeogromna i na coś trzeba się zdecydować. Tutaj z pomocą przychodzą różne aplikacje mobilne, które ułatwią wybór konkretnej lokalizacji. Zwłaszcza wtedy, gdy będzie to pobyt wielodniowy.

Skoro mamy już wybraną lokalizację, to trzeba znaleźć miejsce na nocleg, gdzie będzie można odpocząć. Tutaj warto skorzystać z aplikacji jak Booking.com czy Airbnb. Obie platformy cieszą się dużą popularnością nie tylko wśród klientów, ale też usługodawców. Dlatego dają szeroki wybór w dostępne miejsce noclegowe.

Planowanie podróży na ferie zimowe warto zacząć z aplikacją Booking.com lub Airbnb. InstagramFOTOGRAFIN Pixabay.com

W obu aplikacjach każdy znajdzie coś dla siebie dzięki możliwości wyboru różnych kryteriów. To pozwoli zawęzić dostępność ofert nie tylko w zakresie cenowym, ale także pod kątem mnóstwa innych czynników. Dostęp do Wi-Fi, parking, dodatkowe atrakcje czy oferta śniadaniowa. To wszystko tu jest. Oczywiście wymienione platformy są przykładowe, bo w rzeczywistości jest ich więcej.

Aplikacje na ferie zimowe ułatwiające podróż do celu

Skoro już mamy wybrane miejsce oraz złożoną rezerwację, to czas przygotować się do podróży. Pakowanie warto powierzyć sprawdzonym aplikacjom, którymi są Notatki czy Google Keep. W ten sposób stworzymy wygodne listy i te sprawią, że o niczym nie zapomnimy. Czas na wyjazd.

Aplikacje do nawigacji to podstawowe narzędzia na ferie zimowe. 123RF/PICSEL

Jeśli udajemy się na ferie zimowe własnym samochodem, to bezapelacyjnie trzeba skorzystać z nawigacji. Mogą to być na przykład Mapy Google, Apple Maps czy popularny Yanosik. Wszystkie te platformy ułatwią nam dojechanie do celu. Wytyczanie najlepszej trasy, omijanie korków i zatorów na drogach czy unikanie opłat. To wszystko tu jest, a ponadto część z aplikacji pozwoli nam przy okazji uniknąć ewentualnego mandatu ze względu na zgłoszenia od innych kierowców. Co nie zmienia faktu, że zimową porą zdecydowanie należy ściągnąć nogę z gazu. Bezpieczeństwo to podstawa.

Pamiętajmy, że popularne aplikacje do nawigacji przydadzą się także na szlaku podczas wędrówek. Wystarczy tylko skorzystać z trybu pieszego.

Na ferie zimowe zabieramy aplikację mObywatel

mObywatel to aplikacja, której nie można zabraknąć w naszym zestawieniu. W zasadzie jest to "must have", a więc niezbędnik i wynika to z wielu powodów. Po pierwsze dokumenty.

Aplikacja mObywatel to nasz cyfrowy portfel, który przechowuje liczne dokumenty na telefonie. mDowód, legitymacje szkolne, Karta Dużej Rodziny czy mPrawo jazdy. Dzięki nim można się wygodnie oraz szybko legitymować i w ten sposób uzyskiwać dostęp do zniżek. Wszak tych napotkamy całe mnóstwo, a dzięki platformie szybko wykażemy, że możemy z nich skorzystać.

mObywatel to również liczne usługi i wybrane z nich również przydadzą się w trakcie ferii zimowych. Są to m.in.:

mStłuczka - funkcja, którą dodano we wrześniu 2025 r. Pozwala na szybkie sporządzenie dokumentacji z kolizji. Najlepiej nigdy po nią nie sięgać, ale w kryzysowej sytuacji warto z niej skorzystać.

Bezpieczny autobus - usługa, która przyda się podczas podróży zbiorowym środkiem transportu, a nie własnym autem. W ten sposób można szybko sprawdzić dane techniczne pojazdu i jest to możliwe po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego autobusu w specjalnym polu.

Polak za granicą - mObywatel na razie nie umożliwia nam korzystania z cyfrowych dokumentów poza krajem. Jednak wymieniona usługa to niezbędnik dla wszystkich, którzy zdecydowali się na wyjazd za granicę. Funkcja daje wygodny dostęp do różnych informacji - od planowania wyjazdu do szczegółów związanych z dbaniem o bezpieczeństwo w różnych zakątkach świata.

Moje pojazdy - usługa dająca wgląd w informacje o posiadanych pojazdach. Aktualny przegląd, maksymalne obciążenie czy ważność ubezpieczenia OC? Wszystko to można sprawdzić w jednym miejscu.

mObywatel i usługa Jakość powietrza. Dawid Długosz INTERIA.PL

Jakość powietrza - ferie zimowe sprzyjają wypoczynkowi na świeżym powietrzu, ale w okresie zimna bywa z nim różnie. Zdarza się, że jakość powietrza jest kiepska i lepiej to wiedzieć oraz pozostać na miejscu. mObywatel daje wgląd w takie informacje na podstawie pobliskich stacji monitorujących.

W góry tylko z zainstalowaną aplikacją Ratunek

Góry cieszą się podczas ferii zimowych niesłabnącą popularnością, ale trzeba pamiętać, że zimą należy tam zachować szczególną ostrożność. Może dojść do różnych sytuacji i z pomocą przychodzi aplikacja Ratunek, którą naprawdę warto zainstalować.

Ratunek to bezpłatna platforma na smartfony, która została oficjalnie zatwierdzone przez służby GOPR, TOPR, WOPR i MOPR. Aplikacja może nawet uratować życie i w razie zagrożenia pozwala szybko wezwać stosowne służby. Nie tylko w górach, ale również nad wodą, a więc warto o niej pamiętać również w wakacje.

Aplikacja Ratunek ułatwi nam kontakt ze służbami ratunkowymi w razie zagrożenia. Grzegorz Mroczka Wikimedia Commons

Aplikacja Ratunek nie tylko pozwala na szybkie połączenie z numerami alarmowymi, ale także wysyła naszą dokładną lokalizację pobraną z GPS-u telefonu. Funkcja przyda się, gdy nie będziemy w stanie sami wskazać służbom dokładnej lokalizacji.

Inne aplikacje, które warto zabrać na ferie zimowe

Ferie zimowe mogą zaskoczyć różnymi sytuacjami. Jeśli udajemy się na wypoczynek z dziećmi, to z pewnością warto sięgnąć po aplikację Gdzie Jest Bliski. Platforma pozwala lokalizować najbliższe nam osoby czy otrzymywać alerty po dotarciu przez nie do celu lub w momencie, gdy zmienią lokalizację.

Na ferie zimowe warto też zabrać aplikacje rozrywkowe. Netflix, Disney+ czy HBO Max mogą przydać się, gdy będziemy mieć trochę wolnego czasu, ale warunki na zewnątrz nie będą sprzyjać przebywaniu na powietrzu. Natomiast w przypadku wyjazdu za granicę warto wziąć ze sobą Revoluta. Pozwoli na wygodne płacenie w obcych walutach.

