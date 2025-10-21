PKP Intercity wykorzystuje składy Pendolino wyłącznie do obsługi tras w Polsce. Niedawno wspominaliśmy wam, że sztandarowy pociąg spółki ma trafić na testy do Czech. Te rozpoczęły się w poniedziałek, ale pojawiły się problemy i doszło do incydentu.

Testowany pociąg Pendolino rozpruł rozjazd w Czechach

Testy Pendolino w Czechach rozpoczęły się w 20 października. W roli jednostki wykorzystano pojazd ED250-001 należący do PKP Intercity. Program pilotażowy odbywa się we współpracy z Kolejami Czeskimi (České dráhy). W trakcie poniedziałkowych manewrów na stacji Studénka doszło do incydentu.

Testowany w Czechach pociąg Pendolino rozpruł rozjazd. Drážní inspekce materiały prasowe

Testowy skład Pendolino przejechał sygnał stop na semaforze i ponadto rozpruł rozjazd. Problemy były na tyle duże, że doszło do wstrzymania ruchu pociągów na stacji Studénka przez kilka godzin. W rzeczywistości mogło to skończyć się jeszcze gorzej, co przekazało czeskie Drážní inspekce. Pojazd PKP Intercity naruszył trasę pociągu pośpiesznego jadącego z Ostrawy do Veřovic.

Ponieważ ten pociąg pośpieszny był wyposażony w system ETCS, został automatycznie zatrzymany. Oba składy zatrzymały się w odległości 112 metrów od siebie

Sprawa jest badana przez czeską inspekcję kolejową, która stara się wyjaśnić okoliczności zaistniałego incydentu.

PKP Intercity nie planuje na razie kursować Pendolino za granicą Polski

Pendolino na razie kursuje jedynie na trasach po Polsce i niedawno dotarło do Zakopanego. W planach są kolejne szlaki, po których mają jeździć te pociągi, ale nie są to połączenia poza granicami naszego kraju, co potwierdził niedawno wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Po co więc prowadzone są wspomniane testy w Czechach? Odbywa się to w ramach umowy w zakresie interoperacyjności. Zainicjowany w poniedziałek krótki program pilotażowy ma potrwać do środy 22 października. Testy w większym zakresie po infrastrukturze za naszą południową granicą, planowane są na pierwszy kwartał 2026 r.

Warto dodać, że pociągi Pendolino mają już stosowną homologację na terenie Czech, którą uzyskano jesienią 2022 r. Składy PKP Intercity mogą poruszać się po torach za naszą południową granicą z prędkością do 160 km/h i wykorzystując dwa systemy zasilania.

Skład Pendolino został również niedawno rozpędzony do prędkości 250 km/h i odbyło się to na terenie Polski. Nastąpiło to w trakcie marcowych testów prowadzonych na Centralnej Magistrali Kolejowej.

