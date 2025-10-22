Samsung Galaxy XR to specjalne gogle, które rozwijano pod nazwą Project Moohan. Wczesne wersje urządzenia prezentowano już na początku roku. Teraz nadszedł czas premiery headsetu z systemem Android XR, co odbyło się zgodnie z zapowiedziami. Ile kosztuje to urządzenie?

Ceny gogli Samsung Galaxy XR niższe od Apple Vision Pro

Samsung Galaxy XR debiutuje na dwóch rynkach i na krótkiej liście nie ma niestety Polski. Urządzenie w pierwszej kolejności będzie można kupić w Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. W drugim z krajów cena została ustalona na poziomie 1799 dolarów (niespełna 6,6 tys. złotych).

Producent przygotował również dwa akcesoria. Są to torba Galaxy XR Travel Case oraz Kontroler Galaxy XR, które kosztują 249,99 dolarów (ok. 915 złotych).

Gogle Samsung Galaxy XR są więc znacznie tańsze od Apple Vision Pro, które niedawno otrzymały nowy czip M5, ale nadal kosztują 3499 dolarów. Na razie nie wiadomo, kiedy sprzęt pojawi się w ofercie w Polsce.

Gogle Samsung Galaxy XR z Androidem XR i mocną specyfikacją

Samsung opracował gogle Galaxy XR we współpracy z Google i Qualcommem. Umieszczono tu wysokiej klasy wyświetlacze Micro-OLED o rozdzielczości 3552 × 3840, które są w stanie wyświetlać 27 mln pikseli. "Sercem" sprzętu jest czip Snapdragon XR2+ Gen 2, który jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 GB miejsca.

Samsung Galaxy XR to gogle pracujące pod kontrolą systemu Android XR. Samsung materiały prasowe

Wbudowana bateria ma zapewnić około 2-2,5 godzin pracy (w zależności od użycia) i umieszczono tu liczne sensory. Są to kamery śledzące otoczenie oraz wzrok czy czujnik biometryczny odpowiedzialny za rozpoznawanie tęczówki oka. Prezentowany obraz jest wyświetlany z częstotliwością do 90 Hz.

Oczywiście dużą rolę odgrywa oprogramowanie. Dotychczasowe aplikacje z Google Play mogą być uruchamiane, ale do pełni szczęścia potrzeba natywnych programów. Wśród platform streamigowych wymienia się HBO Max oraz Peacock. Natomiast Google przygotowało specjalne wersje Map, YouTube'a, Meet czy Zdjęć.

Samsung twierdzi, że gogle Galaxy XR mają liczne zastosowanie. To nie tylko rozrywka w środowisku immersyjnym, ale także zwiększona produktywność. Czy sprzęt odniesie sukces? O tym zdecydują klienci, ale dosyć wysoka cena może stanowić sporą przeszkodę.

