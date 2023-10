Smart TV czy Android TV. Jaki telewizor lepiej kupić?

Spis treści: 01 O co chodzi ze Smart TV?

02 Android TV - co to jest?

03 Smart TV czy Android TV - jaki telewizor wybrać?

04 Jaki telewizor z Android TV wybrać?

05 Przystawka do telewizora. Czy warto ją kupić?

O co chodzi ze Smart TV?

Smart TV to inaczej multimedialny telewizor, dający dostęp do aplikacji i programów pobieranych przez internet. Obecnie na rynku do wyboru jest wiele modeli Smart TV różnych producentów, np. Samsunga, Sony czy LG. Jeżeli chcecie oglądać na telewizorze seriale czy filmy z aplikacji Netflix, HBO Max, Disney+ i wielu innych, to odpowiednim wyborem będzie zakup telewizora z technologią smart.

Z reguły telewizory Smart TV posiadają autorski system producenta, wgraną bazę aplikacji i możliwość pobrania innych ze specjalnego sklepu. Ich problemem jest relatywnie krótki okres wsparcia aktualizacjami (lub ich brak). Bardzo często oryginalny system Smart TV w telewizorze działa dość wolno, mocno odstając od dedykowanych rozwiązań Apple, Xiaomi czy Google.

Android TV - co to jest?

Android TV to w zasadzie Smart TV, ale oparte na dedykowanym systemie od Google. Wszyscy przecież znamy Androida, a właśnie na jego podstawie działa telewizor z tym systemem. Czym różni się Android TV od Smart TV? W gruncie rzeczy to nadal multimedialny telewizor, ale dający dostęp do zdecydowanie większej liczby opcji.

Zobacz: Ile prądu zużywa telewizor?

Przede wszystkim, TV z Androidem pozwala na pobieranie programów i aplikacji ze sklepu Google Play. Baza apek jest o wiele większa i daje nam więcej możliwości. System Android na telewizorze otrzymuje większe wsparcie w postaci aktualizacji. Dzięki temu użytkownik przez dłuższy czas będzie cieszyć się z bezproblemowej pracy systemu.

Smart TV czy Android TV? Wybór ten można porównać do świata smartfonów, a konkretniej do czasów, gdy na rynku były telefony z Androidem i zwykłe urządzenia, które działały na podstawie autorskiego oprogramowania producenta. Ostatecznie to te pierwsze z rodziny Google cieszyły się większym uznaniem z uwagi na mnogość opcji i lepsze działanie. Niestety, w przypadku telewizorów modele z Android TV są w mniejszości.

Smart TV czy Android TV - jaki telewizor wybrać?

Jeżeli nie chcemy dokupować żadnych przystawek i zależy nam na bezproblemowym działaniu, kupno telewizora z Android TV będzie dobrym wyborem. Ucieszy on posiadaczy Androida w telefonie z uwagi na podobny interfejs, da również sporo możliwości personalizacji i wyboru spośród wielu aplikacji.

Gdy chcemy jednak korzystać wyłącznie z podstawowych platform streamingowych, to zwykły Smart TV również okaże się właściwą opcją. Telewizory te są bardzo popularne, na rynku znajdziemy naprawdę dobre ekrany i bez żadnych problemów będziemy cieszyć się z dobrej jakości rozrywki.

Zobacz: Jak podłączyć TV ze smartfonem?

Jaki telewizor z Android TV wybrać?

Przeglądając oferty elektrosklepów można zauważyć, że zdecydowana większość modeli to Smart TV. Nie oznacza to jednak, że w ofercie brak telewizorów Android TV. Poniżej znajdziecie kilka ciekawych modeli z tym systemem:

Philips 55OLED707/12 - 55" - 5499 zł

Sharp 40FH7EA - 40" - 1299 zł

Philips 65OLED707/12 - 65" - 7799 zł

Sharp QLED 50FP5EA - 50" - 4K - 2299 zł

Toshiba 43UA2D63DG - 43" - 4K - 1599 zł

Przystawka do telewizora. Czy warto ją kupić?

Po co kupować przystawkę Smart do telewizora? Powody są w zasadzie dwa. Pierwszy to sytuacja, w której nasz telewizor nie posiada wbudowanej technologii smart lub nie obsługuje przestarzałych już aplikacji z uwagi na brak aktualizacji. Druga to ta, gdy domyślny system smart w naszym telewizorze działa słabo, zawiesza się lub nie ma w nich interesujących nas programów.

W takiej sytuacji warto kupić przystawkę Smart, jak np. Chromecast, Xiaomi Mi TV Stick czy Amazon Fire TV Stick. To niewielkie i proste w obsłudze urządzenia, które podłączamy do portu HDMI w naszym telewizorze. Pozwalają na uruchamianie platform streamingowych, gier i innych aplikacji na ekranie TV.