WWDC24 to nie tylko iOS 18. Co jeszcze zaprezentuje Apple?

WWDC24 to kolejna odsłona konferencji Apple skierowanej do deweloperów, której tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-14 czerwca. Sesje i inne wydarzenia zostaną poprzedzone keynote z udziałem Tima Cooka oraz pozostałych wysokich rangą pracowników firmy. Wtedy zobaczymy iOS 18, czyli dużą aktualizację oprogramowania dla iPhone'ów, ale nie tylko. Nowości będzie znacznie więcej!

iOS 18 wprowadzi wiele nowości dla iPhone'ów

Aktualizacja iOS 18 już teraz, jeszcze przed oficjalną premierą, określana jest jako największe uaktualnienie w historii iPhone'ów. To oznacza, że użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka mogą spodziewać się całego mnóstwa nowości. Jak nietrudno się domyślić, sporo z nich nie udało się dochować w tajemnicy do keynote otwierającego WWDC24.

Wraz z iOS 18 użytkownicy iPhone'ów dostaną duże zmiany obejmujące ekran domowy iPhone'ów. Pod pewnymi względami zbliży się pod tym kątem do Androida. Apple ma po raz pierwszy dać możliwość dowolnego ustawiania ikon na poszczególnych ekranach i w ten sposób będzie można tworzyć tzw. przerwy. Następnie mamy ciemny motyw, którego funkcjonalność zostanie rozszerzona również o ten obszar systemu operacyjnego. Wcześniej dark mode był dostępny w aplikacjach czy wybranych miejscach oprogramowania, ale nie na ekranie początkowym.

Wśród nowości nie zabraknie także rozszerzonej funkcjonalności dla Face ID. Do tej pory Apple pozwalało w ten sposób blokować dostęp do notatek czy wybranych albumów zdjęć. Wraz z iOS 18 będzie to możliwe we wbudowanych w system aplikacjach. W ten sposób użytkownicy będą mogli liczyć na większą prywatność.

Na razie nie mamy listy kompatybilnych iPhone'ów, które otrzymają iOS 18. Pewne plotki mówią o tym, że Apple udostępni nowy system na te same telefony, które w zeszłym roku dostały iOS 17. To oznacza, że uaktualnienie trafi na modele Xs, Xs Max i Xr oraz wszystkie nowsze, ale na potwierdzenie informacji trzeba jeszcze chwilę poczekać.



Apple Intelligence - AI w wydaniu nagryzionego jabłka

Gigant z Cupertino w tym roku zdecydował się postawić duży nacisk na funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Dotychczasowe plotki mówią o tym, że ten pakiet AI zostanie nazwany "Apple Intelligence". Obejmie on różne obszary oprogramowania, w tym wbudowane aplikacje Wiadomości czy Zdjęcia i inne.



Sztuczna inteligencja Apple to także odświeżona asystentka Siri. Raczej nie spodziewajmy się, że przemówi po polsku, ale wiemy, że otrzyma nowe i bardziej naturalne głosy oraz umożliwi obsługiwanie bardziej złożonych zadań. Firma wierzy, że nowa wersja Siri stanie się cyfrowym asystentem, który będzie użytkowany przez miliony użytkowników iPhone'ów każdego dnia.

Nowa aplikacja Apple - Passwords

Apple w zeszłym roku zaprezentowało nową aplikację, czyli Dziennik, a rok wcześniej Freeform. W tym roku również zobaczymy nowy program. Jest nim aplikacja Passwords, czyli Hasła.

Aplikacja Passwords będzie menedżerem haseł, jak na przykład 1Password czy LastPass. Narzędzie zostanie zintegrowane z nowymi systemami operacyjnymi i ma działać w połączeniu z pękiem kluczy iCloud. Pozwoli to na łatwe zarządzanie poświadczeniami logowania na stronach czy w aplikacjach. Ponadto platforma ma pomóc użytkownikom w tworzeniu bardziej kompleksowych i trudnych do zgadnięcia haseł.

Passwords nie będzie dostępne wyłącznie na iPhone'ach, które otrzymają aktualizację do iOS 18. Aplikacja trafi również do pozostałych z nowych systemów operacyjnych, które Apple zaprezentuje w trakcie WWDC24. To oznacza, że znajdzie się też w aktualizacjach macOS 15 czy iPadOS 18.

Apple zaprezentuje też macOS 15, watchOS 11 i iPadOS 18

Konferencja WWDC24 to wydarzenie, które przyniesie nam zapowiedź także innych systemów operacyjnych na sprzęty z logo nadgryzionego jabłka. Będą to macOS 15 dla komputerów Mac, iPadOS 18 dla iPadów, tvOS 18 dla Apple TV, visionOS 2.0 dla gogli Vision Pro, watchOS 11 dla smartwatchy Apple Watch oraz nowe oprogramowanie dla głośników z rodziny HomePod, które otrzyma numerek 18.

Wiele nowych funkcji, które znajdą się w iOS 18, trafi również do pozostałych systemów operacyjnych. Spodziewajmy się, że tak będzie w przypadku nowej Siri, pakietu funkcji Apple Intelligence, nowej aplikacji Passwords czy odświeżonej sekcji ustawienia, a na tym oczywiście nie koniec. Będzie tego naprawdę dużo.

Gdzie oglądać konferencję Apple WWDC24?

Wydarzenie będzie dostępne do obejrzenia na żywo. Keynote otwierający WWDC24 rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 19:00 naszego czasu i potrwa mniej więcej dwie godziny. Stream będzie dostępny zarówno na stronie Apple, jak i kanale firmy w serwisie YouTube.

Podczas konferencji Apple zaprezentuje nowe systemy operacyjne, które to jeszcze w poniedziałek zostaną udostępnione do testów w ramach poglądowych wydań beta. Spokojnie, bo najpierw możliwość instalacji otrzymają deweloperzy. Publiczny program pilotażowy zostanie uruchomiony później i powinno to nastąpić w pierwszej połowie lipca. Natomiast sfinalizowane aktualizacje, które zostaną udostępnione dla wszystkich użytkowników, będą gotowe we wrześniu.

Apple nie pokaże nowego hardware

Wielu z was zapewne liczy na to, że w trakcie konferencji WWDC24 Apple zaprezentuje także jakieś nowe urządzenia. Tak bywało w przeszłości, gdy w trakcie czerwcowych eventów rzeczywiście pokazywano nowy hardware. W zeszłym roku był to 15-calowy MacBook Air czy gogle Vision Pro.

Wiele jednak wskazuje na to, że w tym roku będzie inaczej. Jeśli czekacie na nowe komputery Mac z czipami Apple M4, które trafiły już do iPadów Pro, to trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Podczas WWDC24 nie mamy zobaczyć żadnych nowych urządzeń. Firma chce skupić się na oprogramowaniu, a będzie miała czym się pochwalić.