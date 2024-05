USA ogłaszają nowy, ogromny pakiet pomocy dla Ukrainy

Stany Zjednoczone mają ogłosić już czwartą transzę wsparcia od czasu przyjęcia przez Kongres miesiąc temu ustawy o pomocy dla Ukrainy. Nieoficjalnie mówi się, że Pentagon dostarczy Ukraińcom nowe słynne systemy wyrzutni rakietowych HIMARS oraz pociski artyleryjskie kal. 105 i 155 mm.

Ale to nie wszystko. Sekretarz Stanu USA ma działać na rzecz przyspieszenia decyzji Waszyngtonu o umożliwienie Ukraińcom wykorzystania amerykańskiej broni do atakowania wszystkich okupowanych terytoriów Ukrainy w jej granicach sprzed 2014 roku, gdy Rosja dokonała pierwszej inwazji na Donbas. Oznacza to, że np. pociski dalekiego zasięgu ATACMS będą mogły ostrzeliwać obiekty wojskowe na terenach separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy czy na całym Krymie.

